Финансы

Российские банки резко нарастили запасы валютыАБН 19:45

Однозначной причины нет, аналитики приводят следующие варианты: Порывай считает, что банки могли нарастить валюту по двум причинам: либо в будущем они ожидают ослабления рубля, либо усиления оттока средств со счетов клиентов.
Читать в источнике
Обсудить2
с чего всё началось

Банки резко увеличили запасы валюты

Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд. На счетах физических лиц, наоборот, наблюдался приток валюты, однако он был незначительным ($1,5 млрд).
РБК09:39

Подробнее о событии

Банки РФ резко увеличили свои долларовые запасы

РЕН ТВ14:52

Банки резко увеличили запасы валюты

РБК09:39

Банки увеличили запасы валюты при ее растущем оттоке со счетов юрлиц

Коммерсантъ12:40

Ждут падения рубля? Российские банки запасаются валютой

Фонтанка.Ру12:05

Российские банки стали активно запасаться валютой

Росбалт11:59

Российские банки начали резко скупать валюту

Московский Комсомолец11:26

Банки резко увеличили запасы валюты

Газета.Ru14:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 23:22, Вашингтон
Политика

Власти Украины предлагают расширить санкции против России

Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено в 17:39
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами.
Обновлено в 20:45
Здоровье

Ученые призвали перестать бесконтрольно пить аспирин

Еще 10 миллионов человек старше 70 лет беспричинно принимают аспирин каждый день.
Обновлено в 07:21
Общество

Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено в 12:02
Политика

Денисова: Россия согласилась отпустить украинских моряков

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что достигнута договоренность с Россией об освобождении украинских моряков, которые были задержаны пограничниками у Керченского пролива.
Обновлено в 08:59
Политика

Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 21:55
Общество

В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной

Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено в 20:27
Экономика

ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей

Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Экономика

Венчурный фонд АФК «Система» вложился в британский стартап

Венчурный фонд Sistema VС вместе с британскими фондами Notion Capital и IQ Capital вложили $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение фонда.
Обновлено в 20:43
Шоу-бизнес

Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт

Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено в 22:20
Политика

В МВД Украины объяснили переброску спецназа в Донецкую область

Ранее сообщалось, что украинское МВД направило вертолет со спецназом из-за акции протеста в Донецкой области.
Обновлено в 22:38
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 13:30
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено в 17:56
Общество

В МЧС советуют при походе в лес надевать яркую одежду

Собираясь в лес, желательно надеть яркую одежду и взять с собой еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон.
Обновлено в 21:43
Технологии

В Boeing заявили о проблемах с новым 777X

Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.
Обновлено в 11:06
Общество

Площадь пожаров в Сибири превысила 1,3 млн га. Смог дошел до Урала

Обновлено в 22:49
Армия и оружие

Глава Пентагона собрался обсудить с Сеулом инцидент с авиацией России

Новый министр обороны США Марк Эспер собирается во время официального визита в Японию обсудить случившийся 23 июля инцидент в небе над Японским морем с участием самолётов ВКС РФ и ВВС КНР.
Обновлено в 22:35
Политика

Борис Джонсон назначен премьер-министром Великобритании

Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании в среду, 24 июля.
Обновлено в 10:38
Здоровье

Несчастная любовь способствует развитию многочисленных заболеваний

Ученые провели исследование среди мужчин и женщин, которое показало рост вероятности заболевания у людей, страдающих от несчастной любви, сообщает «Актуальные новости».
Обновлено в 23:10
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стало еще обиднее после отправки Владимиром Путиным поздравительной телеграммы новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.
Обновлено в 18:34
Наука

Ученые рассказали, когда люди начали страдать от сердечных приступов

Обновлено вчера в 13:01
Армия и оружие

В сирийском городе Кара провели фестиваль черешни

Посвящённый окончанию сбора урожая черешни фестиваль провели в сирийском городе Кара.
Обновлено в 22:03
Кино

Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика»

Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».
Обновлено в 05:10
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Политика

Украину обвинили в подделке записей переговоров по MH17

Аналитики Акаш Розен и Норман Риттер уверены, что СБУ внесла правки в записи переговоров, которые позднее предоставила в качестве доказательства по делу о крушении MH17.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Ливневый паводок подтопил 12 домов в Хабаровском крае

Обновлено в 22:34
Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

Обновлено в 19:39
Авто

600-сильный Jaguar XE снова побил рекорд Нюрбургринга

Седан Jaguar XE SV Project 8 смог улучшить свой рекорд трассы Нюрбургринг на 2,9 секунды.
Обновлено в 05:06
Главное