Финансы
Российские банки резко нарастили запасы валютыАБН 19:45
Однозначной причины нет, аналитики приводят следующие варианты: Порывай считает, что банки могли нарастить валюту по двум причинам: либо в будущем они ожидают ослабления рубля, либо усиления оттока средств со счетов клиентов.
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с чего всё началось
Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд. На счетах физических лиц, наоборот, наблюдался приток валюты, однако он был незначительным ($1,5 млрд).РБК09:39
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