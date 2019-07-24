Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд. На счетах физических лиц, наоборот, наблюдался приток валюты, однако он был незначительным ($1,5 млрд).

с чего всё началось

Однозначной причины нет, аналитики приводят следующие варианты: Порывай считает, что банки могли нарастить валюту по двум причинам: либо в будущем они ожидают ослабления рубля, либо усиления оттока средств со счетов клиентов.

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