Экономика
Российские банки предупредили о сокращении платежных терминаловREGNUM вчера в 06:04
В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
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Банки предупредили о резком сокращении платежных терминалов из-за новых требований
Коммерсантъвчера в 02:23
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 02:07, Вашингтон
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