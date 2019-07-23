Экономика

Российские банки предупредили о сокращении платежных терминаловREGNUM вчера в 06:04

В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
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«Историю отмотали на несколько лет назад». В России может уменьшиться число платежных терминалов

BFM.ruвчера в 22:05

Россиян оставят без платежных терминалов

Lenta.ruвчера в 05:23

Банки предупредили о резком сокращении платежных терминалов из-за новых требований

Коммерсантъвчера в 02:23

Банки предупредили о сокращении числа платежных терминалов

РИА Новостивчера в 03:49

Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения

Известиявчера в 02:23

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов

Российская газетавчера в 05:06

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов из-за нового закона

РБКвчера в 01:00
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 02:07, Вашингтон
Происшествия

В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина

Обновлено вчера в 06:28
Армия и оружие

Минобороны КНР: Китай продолжит укреплять военное взаимодействие с РФ

Вооруженные силы России и Китая продолжат укреплять взаимодействие и осуществлять совместные операции, заявил 24 июля официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.
Обновлено в 00:42
Экономика

Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»

ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено вчера в 18:39
Общество

В Приамурье уровень воды в реках превысил норму

Уровень воды в крупнейших реках Амурской области - Амуре и Зее - поднялся выше нормы, сохраняется сложная паводковая ситуация, сообщается в среду на сайте регионального правительства.
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Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой

Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете".
Обновлено вчера в 23:08
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Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено вчера в 11:25
Транспорт

Названы основные причины опозданий туристов в аэропорты

Выяснилось, что самыми частыми причинами стали пробки, ремонт дорог или ДТП. С такой проблемой сталкивались 43% респондентов.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

В Хабаровском крае объявят траур по погибшим при пожаре в лагере детям

Обновлено вчера в 06:03
Гаджеты

Honor объяснила, чем отличаются линейки Honor M/N/V/X

Линейка Honor M (Magic) экспериментирует с технологиями будущего, линейка Honor V предлагает лучшие технологии, серия Honor N и цифровые модели (Honor 20, 20 Pro) сосредоточены на технологических тенденциях.
Обновлено в 00:38
Экономика

В России НДС на пальмовое масло может вырасти до 20%

В России пальмовое масло предложили лишить льгот и обложить НДС в 20%.
Обновлено 22 июля в 18:15
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Борис Джонсон приступает к работе

В Британии в среду официально вступит в должность новый премьер-министр. Терезу Мэй сменит Борис Джонсон.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Мэра Киева Кличко вызвали на допрос

Мэра украинской столицы Виталия Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Россию накроет новая волна дождей с градом и похолоданием

Сильный дождь пройдет 24 и 25 июля в Тульской области и республиках Северного Кавказа.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Названы самые популярные зарубежные сериалы у россиян

По данным «Левада-центра», треть россиян не смотрят современные зарубежные сериалы.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Стало известно, сколько Киркоров и Собчак тратят на зарплату персоналу

Обновлено в 01:44
Общество

Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»

Обновлено в 00:23
Общество

Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку акита-ину

Российская фигуристка Алина Загитова во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ подарила ему плюшевую собаку породы акита-ину.
Обновлено в 00:52
Политика

Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Энергетика

Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»

Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Политика

В Латвии главу МВД раскритиковали за поход на концерт Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с жесткой критикой министра внутренних дел страны Сандиса Гиргена, который в Юрмале сходил на концерт российского исполнителя Григория Лепса, сообщает издание Jauns.lv.
Обновлено вчера в 20:12
Футбол

Микелтадзе сравнил новый стадион «Динамо» с кинотеатром

Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе поделился впечатлениями о новом стадионе «Динамо», на котором проходил матч 2-го тура РПЛ казанцев против бело-голубых.
Обновлено в 01:47
Политика

В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Футбол

Цорн улетел в Европу на переговоры по новичку «Спартака»

По информации "СЭ", генеральный директор "Спартака" Томас Цорн улетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком красно-белых.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Экология

Жители Сибири просят ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров

Почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области.
Обновлено в 01:25
Общество

Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля

"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 13:28
Экономика

ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе

Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
Обновлено вчера в 19:49
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