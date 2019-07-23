Экономика

Российские банки предупредили о сокращении платежных терминаловREGNUM 06:04

В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
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Россиян оставят без платежных терминалов

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РБК01:00
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