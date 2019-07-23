Экономика
Российские банки предупредили о сокращении платежных терминаловREGNUM 06:04
В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
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Политика
Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост британского премьера
Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на должность нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Австралии фургон с 273 кг наркотиков врезался в полицейскую машину
В Сиднее микроавтобус, перевозивший наркотики на сумму более 140 миллионов американских долларов, задел полицейскую машину, припаркованную около участка.
Обновлено в 06:35
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя
Боксер Максим Дадашев скончался от травм, которые получил во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Южная Корея пригрозила России жесткими мерами
Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Происшествия
Двое россиян погибли в Италии при крушении вертолета
Итальянские власти расследуют крушение вертолета Robinson 66 у острова Горгона в провинции Ливорно, в результате которого погибли два человека, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:08
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Кино
Warner Bros. экранизирует комикс о Супермене из советского колхоза
В 2020 году американская киностудия Warner Bros. планирует экранизировать графическую новеллу под названием «Супермен: Красный сын», написанную автором комиксов Марком Милларом.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Петербурге убита гражданская активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Чемезов заявил, что 25% питьевой воды в России является подделкой
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что четверть продаваемой в России питьевой воды — подделка, в некоторых регионах страны эта цифра составляет 80%.
Обновлено вчера в 08:32
Наука
Ученые рассказали о простом способе хорошо выспаться
Обновлено 21 июля в 07:28
Авто
В Сети впервые появились снимки Hyundai Elantra следующего поколения
Elantra следующего поколения, вероятно, заимствует дизайнерские реплики из седана Hyundai Sonata 2020 модельного года, который дебютировал в начале этого года.
Обновлено в 03:57
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Культура
Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского
Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:53
Баскетбол
«Нижний Новгород» продлил контракт с защитником Комоловым
"Нижний Новгород" заключил новый контракт с защитником Артемом Комоловым, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.
Обновлено в 06:30
Энергетика
МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2019 и 2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2019 и 2020 годы - на 6,4 и 4,9 доллара - до 65,52 и 63,88 доллара за баррель соответственно, следует из июльского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).
Обновлено в 09:04
Кино
Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт сорвали выпуск ТВ-шоу
Звезды "Однажды в Голливуде" Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби сорвали выпуск телевизионного шоу.
Обновлено в 06:49
Здоровье
Названы помогающие похудеть морепродукты
Обновлено в 09:52
Политика
Савченко прокомментировала своё поражение на выборах в Раду
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном округе в Донецкой области и получившая по итогам выборов только восемь голосов избирателей, прокомментировала своё непопадание в новый состав украинского парламента.
Обновлено в 08:56
Спорт
Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 м брассом
Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место в заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Экс-чиновника Смольного оштрафовали за взятки яйцами и маслом
На улице Рубакина сразу у двух продавцов взятки Бутин брал продуктами: у одного из них он забрал банку мёда за 700 рублей и три банки масла по 100 рублей, у другого — шесть десятков яиц на сумму 600 рублей.
Обновлено в 10:49
Политика
Зеленский назвал возможную кандидатуру на должность генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский назвал заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку одним из возможных претендентов на должность генерального прокурора страны вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко.
Обновлено в 10:14
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
В проекте документа говорится, что идентификацию пользователей, отправляющих электронные письма, планируется проводить по номеру телефона на основании договора, заключенного организатором сервиса электронной почты с оператором мобильной связи.
Обновлено в 06:15
Политика
ЦИК Украины посчитал 95% голосов на выборах в Верховную Раду
Центральная избирательная комиссия Украины обнародовала результаты голосования, посчитав 95% голосов, согласно которым президентская партия «Слуга народа» набирает 43% голосов.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Врачи подтвердили планы ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии
Медики уточнили, что девочке удалось сохранить левую руку, однако из-за повреждения нервов она не может ей двигать, а восстановление может занять «очень длительное время».
Обновлено в 11:05
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33