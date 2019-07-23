Экономика

Российские банки предупредили о сокращении платежных терминаловREGNUM 06:04

В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
Читать в источнике
Обсудить11

Подробнее о событии

Россиян оставят без платежных терминалов

Lenta.ru05:23

Банки предупредили о резком сокращении платежных терминалов из-за новых требований

Коммерсантъ02:23

Банки предупредили о проблемах с платежными терминалами из-за новых требований

Ведомости04:45

Банки предупредили о сокращении числа платежных терминалов

РИА Новости03:49

Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения

Известия02:23

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов

Российская газета05:06

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов из-за нового закона

РБК01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
Происшествия

Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском

Обновлено в 05:27
Политика

Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост британского премьера

Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на должность нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии.
Обновлено в 08:07
Происшествия

В Австралии фургон с 273 кг наркотиков врезался в полицейскую машину

В Сиднее микроавтобус, перевозивший наркотики на сумму более 140 миллионов американских долларов, задел полицейскую машину, припаркованную около участка.
Обновлено в 06:35
Единоборства

Боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя

Боксер Максим Дадашев скончался от травм, которые получил во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Геологи на вездеходе упали в ущелье на Камчатке и погибли

Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Южная Корея пригрозила России жесткими мерами

Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия

Обновлено в 08:24
Происшествия

Двое россиян погибли в Италии при крушении вертолета

Итальянские власти расследуют крушение вертолета Robinson 66 у острова Горгона в провинции Ливорно, в результате которого погибли два человека, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:08
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Кино

Warner Bros. экранизирует комикс о Супермене из советского колхоза

В 2020 году американская киностудия Warner Bros. планирует экранизировать графическую новеллу под названием «Супермен: Красный сын», написанную автором комиксов Марком Милларом.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Петербурге убита гражданская активистка Елена Григорьева

Обновлено вчера в 10:54
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Обновлено в 08:53
Политика

Чемезов заявил, что 25% питьевой воды в России является подделкой

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что четверть продаваемой в России питьевой воды — подделка, в некоторых регионах страны эта цифра составляет 80%.
Обновлено вчера в 08:32
Наука

Ученые рассказали о простом способе хорошо выспаться

Обновлено 21 июля в 07:28
Происшествия

Посадившего сына на цепь на Кубани отца могут лишить родительских прав

Обновлено в 11:06
Авто

В Сети впервые появились снимки Hyundai Elantra следующего поколения

Elantra следующего поколения, вероятно, заимствует дизайнерские реплики из седана Hyundai Sonata 2020 модельного года, который дебютировал в начале этого года.
Обновлено в 03:57
Экономика

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Культура

Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского

Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:53
Баскетбол

«Нижний Новгород» продлил контракт с защитником Комоловым

"Нижний Новгород" заключил новый контракт с защитником Артемом Комоловым, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.
Обновлено в 06:30
Энергетика

МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2019 и 2020 годы

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2019 и 2020 годы - на 6,4 и 4,9 доллара - до 65,52 и 63,88 доллара за баррель соответственно, следует из июльского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).
Обновлено в 09:04
Кино

Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт сорвали выпуск ТВ-шоу

Звезды "Однажды в Голливуде" Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби сорвали выпуск телевизионного шоу.
Обновлено в 06:49
Здоровье

Названы помогающие похудеть морепродукты

Обновлено в 09:52
Политика

Савченко прокомментировала своё поражение на выборах в Раду

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном округе в Донецкой области и получившая по итогам выборов только восемь голосов избирателей, прокомментировала своё непопадание в новый состав украинского парламента.
Обновлено в 08:56
Спорт

Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 м брассом

Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место в заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Экс-чиновника Смольного оштрафовали за взятки яйцами и маслом

На улице Рубакина сразу у двух продавцов взятки Бутин брал продуктами: у одного из них он забрал банку мёда за 700 рублей и три банки масла по 100 рублей, у другого — шесть десятков яиц на сумму 600 рублей.
Обновлено в 10:49
Политика

Зеленский назвал возможную кандидатуру на должность генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку одним из возможных претендентов на должность генерального прокурора страны вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко.
Обновлено в 10:14
Общество

В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail

В проекте документа говорится, что идентификацию пользователей, отправляющих электронные письма, планируется проводить по номеру телефона на основании договора, заключенного организатором сервиса электронной почты с оператором мобильной связи.
Обновлено в 06:15
Политика

ЦИК Украины посчитал 95% голосов на выборах в Верховную Раду

Центральная избирательная комиссия Украины обнародовала результаты голосования, посчитав 95% голосов, согласно которым президентская партия «Слуга народа» набирает 43% голосов.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Врачи подтвердили планы ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии

Медики уточнили, что девочке удалось сохранить левую руку, однако из-за повреждения нервов она не может ей двигать, а восстановление может занять «очень длительное время».
Обновлено в 11:05
Политика

Правительство предложило создать единую базу данных россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Главное