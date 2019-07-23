Экономика
Российские банки предупредили о сокращении платежных терминаловREGNUM 06:04
В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
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Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Политика
Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии.
Обновлено в 07:27
Футбол
«Шинник» до зимы не сможет заявлять новичков
Не сможет «Шинник» заявить и полузащитника Марата Шайморданова, отыгравшего за команду два сезона.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Адыгее вертолет потерпел крушение
Вертолет "Ми-2" потерпел крушение в Тахтамукайском районе Адыгеи, пилот госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Обновлено в 05:16
Политика
Госдума обсудит изъятие жилья ради «гармоничной застройки»
Принятый в первом чтении законопроект предусматривал возможность изъятия земельных участков, на которых расположено аварийное или подлежащее сносу жилье, а также объекты коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, его обеспечивающие.
Обновлено в 06:02
Авто
УАЗ показал «эксклюзивную» фотографию салона «Патриота» с «автоматом»
Благодаря утечке информации стало известно, что "автомат" появится не только на внедорожнике и пикапе, но и на коммерческих УАЗ "Профи".
Обновлено в 03:02
Общество
«Круглую баню» в Тюмени признали памятником архитектуры
«Круглая баня» в Тюмени будет взята под государственную охрану как памятник архитектуры.
Обновлено в 06:15
Политика
Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ
После вступления нового закона в силу будет расширен круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.
Обновлено в 06:16
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Общество
Метеобюро предупредило москвичей об ультраполярном вторжении
Позднякова предупредила москвичей о том, что самыми холодными на предстоящей неделе будут первые дни: понедельник и вторник.
Обновлено в 07:27
Политика
Дума приняла законопроект о запрете необоснованного ареста бизнесменов
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продлевать сроки содержания под стражей предпринимателей в случае, если по уголовному делу не ведутся активные следственные действия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:43
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Музыка
Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском
Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
ЖКХ
Еще девять стартовых площадок подобрали для реновации
По оценке властей, строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 20 домов (1780 квартир) и предоставить комфортное жилье 4,5 тыс. москвичей.
Обновлено в 06:44
Политика
Порошенко решил расшатать Украину
Экс-президент Украины Пётр Порошенко хочет создать протестное движение в Верховной Раде и в самой стране.
Обновлено в 04:34
Политика
Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн
Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн скончался в Пекине на 91-м году жизни, сообщило Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 07:23
Наука
Ученые выяснили, когда люди начали страдать от сердечных приступов
Наши предки начали страдать от атеросклероза и сердечных приступов примерно два или три миллиона лет назад в результате мутации в одном из генов, который малярия использовала для проникновения в наш организм.
Обновлено в 06:34
Общество
Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года
Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
Спорт
Пловец Малютин завоевал бронзу ЧМ на дистанции 200 м вольным стилем
Россиянин Мартин Малютин занял третье место в заплыве на 200 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:21
Технологии
В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN
Чтобы обеспечить нужную защиту, необходимо, чтобы все операторы создавали VPN-соединения от национальной системы доменных имен к каждому ресурсу в Рунете, а это налагает «существенные необоснованные обременения на всех участников рынка, не предусмотренные федеральным законом».
Обновлено в 01:48
Кино
Квентин Тарантино и Ума Турман обсудили третью часть «Убить Билла»
Квентин Тарантино рассказал, что недавно обсуждал с Умой Турмой возможное продолжение фильма "Убить Билла", сообщает Independent.
Обновлено в 06:01
Политика
Путин поручил реконструировать кинотеатр «Комсомолец» во Владикавказе
Президент РФ Владимир Путин поручил министру культуры РФ Владимиру Мединскому и главе Северной Осетии Вячеславу Битарову подготовить предложения по реконструкции и дальнейшему использованию кинотеатра "Комсомолец" во Владикавказе.
Обновлено в 05:35
Хоккей
РУСАДА завершило расследование по делу Боба Хартли и врача «Авангарда»
С главного тренера «Авангарда» Боба Хартли и главного врача клуба Дмитрия Батушенко сняты обвинения в возможной фальсификации допинг-проб.
Обновлено вчера в 14:18