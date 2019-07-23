Экономика
Российские банки предупредили о сокращении платежных терминаловREGNUM 06:04
В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
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Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
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Авто
Kia представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
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Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
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Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
«При движении в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100—140 метров», — сообщили в ведомстве.
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Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
Обновлено в 02:53
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
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Политика
Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»
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Происшествия
Пять человек погибли во время оползня в Турции
Пять человек стали жертвами оползня в провинции Дюздже на северо-западе Турции.
Обновлено в 08:48
Политика
Четверть питьевой воды в РФ оказалась подделкой
Более 25% продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на годовом отчете президенту Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 11:33
Экономика
Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС
На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Обновлено в 09:54
Политика
Медведев назначил Орешкину нового заместителя
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение (*pdf) о назначении нового заместителя главы Минэкономразвития.
Обновлено в 11:16
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Общество
Московская полиция называет незаконной акцию на Тверской улице 27 июля
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Космос
Рогозин рассказал, что робот Федор попросил сменить ему имя
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем микроблоге в Twitter сообщил, что антропоморфный робот Федор сам пожаловался на свое имя и захотел его изменить.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Михаил Абызов отказался сотрудничать со следствием
Обвиняемый в мошенничестве экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов отказался сотрудничать со следствием и давать показания.
Обновлено в 10:11
Футбол
Иньеста назначен послом Ла Лиги
Обновлено в 05:41
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
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Происшествия
Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания
Российская премьер-лига выразила соболезнования родителям и близким погибших при пожаре в детском лагере под Хабаровском, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 10:49
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Гаджеты
WhatsApp появился на кнопочных телефонах
Отмечается, что компании Facebook и KaiOS Technologies Inc объявили, что с третьего квартала 2019 года все работающие на KaiOS телефоны будут продаваться с предустановленным приложением WhatsApp.
Обновлено в 07:51
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Космос
EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ
Обновлено вчера в 23:50