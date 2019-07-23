Экономика
Российские банки предупредили о сокращении платежных терминаловREGNUM 06:04
В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
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Авто
Обновлённый внедорожник Suzuki XL6 рассекречен до премьеры
Обновлено вчера в 23:39
Политика
У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.
Обновлено в 17:03
Армия и оружие
Пакистан назвал условие отказа от ядерного оружия
"Да", - сказал Хан в интервью телеканалу, отвечая на вопрос, готов ли Пакистан зеркально ответить на возможный отказ Индии от ядерного оружия.
Обновлено в 05:59
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
Обновлено в 19:49
Общество
В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой
Сенаторы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.
Обновлено в 05:24
Экономика
Аномальный приток мигрантов объяснил Росстат
Миграционный прирост населения в России резко увеличился в начале 2019 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:03
Экономика
Госдума разрешила ЦБ ограничивать комиссию за эквайринг
Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О национальной платежной системе», наделяющие Центробанк правом вводить максимальные размеры платы за эквайринг.
Обновлено в 11:08
Политика
Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено в 02:37
Политика
Лидер британской Лейбористской партии призвал провести всеобщие выборы
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин выступил с призывом выйти на демонстрацию с требованием проведения в стране всеобщих выборов.
Обновлено в 15:37
Технологии
Роскачество назвало лучшие фотоаппараты
Специалисты Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний проанализировали почти 100 моделей фотоаппаратов.
Обновлено в 18:42
Происшествия
КНДР задержала российское судно с 17 моряками
В 2016 году пограничники КНДР задержали спортивное судно «Элфин», возвращавшееся с соревнований в южнокорейском Пусане.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина
Обновлено в 17:35
Музыка
Гитарист «Кино» оценил исполнение российского хита группой Metallica
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
Обновлено в 18:37
Космос
Робота «Федора» доставили на Байконур
Антропоморфный робот Skybot F-850 доставлен на космодром Байконур, в августе он отправится на МКС.
Обновлено в 04:35
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания
В Роспотребнадзоре разработали список принципов здорового питания, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт ведомства.
Обновлено в 11:59
Политика
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено в 19:32
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Общество
Дума разрешит студентам преподавать в школах
"Предполагается, что это будут студенты вузов, начиная с третьего курса, и студенты колледжей и техникумов, начиная с четвертого курса", - сообщается на сайте Минпросвещения РФ.
Обновлено в 09:27
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено в 15:58
Авто
Kia представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
СМИ сообщили об авиаударе Израиля в провинции Дераа
Государственное телевидение Сирии сообщило в среду об атаке Израиля с воздуха по сирийской территории на юге страны.
Обновлено в 18:39
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено в 12:01
Происшествия
Суд продлил арест Михаилу Абызову на три месяца
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Абызову, Степанову и Фрайденберг меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 25 октября 2019 года", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Около 70 человек госпитализированы после ДТП с автобусами в Канаде
ДТП с участием двух автобусов из детского летнего лагеря произошло в Канаде. Они врезались во внезапно остановившуюся машину и загорелись.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на покупку истребителей F-16 у США
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70.
Обновлено в 13:40