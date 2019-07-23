Экономика
Российские банки предупредили о сокращении платежных терминаловREGNUM 06:04
В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
Политика
Зеленский назвал кандидата на должность генпрокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, как передает "Интерфакс-Украина", заявил, что рассматривает заместителя главы своего офиса Руслана Рябошапку в качестве кандидата на пост генпрокурора страны.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Кортеж Путина попытались заминировать
В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Птуина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:09
Политика
Британия собралась защищать Ормузский пролив
Британские власти в понедельник объявили о планах сформировать и развернуть возглавляемую Европой "миссию по защите моря", призванную обеспечить безопасность судоходства в жизненно важном Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
Родители ребенка, посаженного на цепь на Кубани, были в разводе
Родители 10-летнего мальчика на Кубани, отец которого посадил его на цепь в сарае, были в разводе, ребенок проживал с отцом по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка на Кубани.
Обновлено в 07:19
Политика
Трамп рассказал, почему США не победили в Афганистане за неделю
На встрече с премьер-министром Пакистана Дональд Трамп сказал, что мог бы "стереть Афганистан с лица земли, и все было бы кончено за десять дней".
Обновлено в 03:39
Происшествия
Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Адыгее
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на территории Адыгеи. Пилот воздушного судна получил травмы средней степени тяжести.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Российское посольство подтвердило в Facebook, что на борту вертолета находились россияне.
Обновлено в 11:39
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено в 13:20
Общество
Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона
Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.
Обновлено в 12:34
Политика
Володин призвал руководство Грузии извиниться перед россиянами
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвавшая Россию «врагом» и «оккупантом», должна извиниться перед россиянами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24».
Обновлено в 13:37
Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Обновлено в 10:59
Происшествия
На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля
Каскадер Джо Уоттс, выступающий дублером актера Вина Дизеля, разбился во время съемок фильма "Форсаж 9".
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Петербурге завели дело по факту ДТП с участием такси
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на покупку истребителей США
Сумма контракта на поставку в страну американских истребителей составляет 1,26 млрд долларов Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на покупку партии американских истребителей F-16, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 13:32
Наука
Ученые разработали на базе талька препарат для лечения болезни легких
Обновлено вчера в 12:32
Наука
Закадровый смех действительно делает шутку смешнее
Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что так называемые «папины шутки» (dad jokes) становятся смешнее с добавлением одного простого ингредиента — закадрового смеха.
Обновлено в 08:20
Космос
EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ
Обновлено вчера в 23:50
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении голкипера Васютина
Петербургский «Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/23.
Обновлено в 13:40
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана опять стреляли
Сегодняшний конфликт произошёл на въезде в большое село Ворух, входящее в состав Таджикистана, но со всех сторон окруженное территорией Киргизии.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае
Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, выросло до трех, сообщила пресс-секретарь регионального правительства Надежда Томченко.
Обновлено в 05:34
Спорт
Российские саблистки завоевали золото чемпионата мира по фехтованию
Российские саблистки стали победительницами командного турнира чемпионата мира по фехтованию. Соревнования проходят в Будапеште.
Обновлено в 12:42
Гаджеты
Представлены смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro
Huawei представила долгожданные смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro.
Обновлено в 13:45
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Политика
Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой
Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Польшу принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 12:13