Финансы

Российские банки получили прибыль в триллион рублей за полгодаКрасная весна вчера в 14:12

В информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора РФ в первом полугодии 2019 года» эксперты ЦБ сообщают, что в первом полугодии 2018 г. объем прибыли российских банков составлял 634 млрд рублей, а в этом году он превысил триллион рублей.
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Банки показали рекордный 1 трлн руб. прибыли за полгода

РБКвчера в 06:18

Прибыль банков РФ в I полугодии превысила 1 трлн рублей

ПРАЙМвчера в 03:15

Прибыль банков РФ превысила триллион рублей

News.ruвчера в 03:59

Российские банки за первое полугодие получили более 1 трлн руб. прибыли

Интерфаксвчера в 03:50

Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей

ТАССвчера в 03:30

Прибыль российских банков превысила 1 трлн рублей

Rambler News Serviceвчера в 03:23

Российские банки получили более 1 трлн рублей прибыли за первое полугодие 2019 года

Коммерсантъвчера в 05:03
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Политика

Путин упростил получение гражданства для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 21:49
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока

Обновлено в 01:52
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

В Приангарье обнаружили мужчину, 24 года находившегося в розыске

Житель Кемеровской области, 24 года находившийся в федеральном розыске за покушение на убийство двух человек, обнаружен в больнице в Иркутской области среди пострадавших от наводнения.
Обновлено в 03:20
Транспорт

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Происшествия

Прокуроры закрыли дело Кевина Спейси о домогательствах

Прокуроры закрыли дело о домогательствах к молодому человеку со стороны актера Кевина Спейси, сообщило в среду агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 16:58
Финансы

Рубль умеренно растет к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля в начале торгов четверга умеренно растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:07
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

Обновлено вчера в 20:01
Политика

Команда Зеленского увидела угрозу в Медведчуке

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что команда президента видит угрозу в огромном медиаресурсе, сконцентрированном в руках главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 03:24
Политика

Парубий отказался созывать Раду после требования Зеленского

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено вчера в 12:19
Экономика

ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов

Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка

Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

В Приморье в ДТП погибли шесть человек

Шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Шкотовского района.
Обновлено в 01:05
Финансы

Наихудший день для рубля наступит 26 июля

26 июля может стать наихудшим днем для рубля. Об этом сказал аналитик «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено вчера в 03:33
Футбол

«Лацио» вновь заинтересовался Азмуном

По информации издания, в сферу интересов римской команды входят Фернандо Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, выступающий за СПАЛ Андреа Петанья и форвард Зенита Сердар Азмун, которым Лацио интересовался до перехода нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.
Обновлено вчера в 07:53
Здоровье

Клещи стали переносчиками страшной болезни

Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.
Обновлено в 01:35
Политика

Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»

Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

В детском лагере в Крыму отравились более 40 человек

Обновлено 16 июля в 20:42
Политика

Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным

Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

В Петербурге задержали росгвардейцев, подкинувших наркотики подростку

В Петербурге двух сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии подозревают в том, что они подбросили 16-летнему юноше наркотические вещества, а потом требовали с него 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело.
Обновлено вчера в 11:41
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Шоу-бизнес

Плетнева вспомнила тяжелый разрыв с создателем группы «Винтаж»

Обновлено в 00:50
Политика

Глава МИД Германии призвал к диалогу с Россией

"В трудные для политики времена нужно поддерживать контакты на человеческом уровне", - заключил глава МИД ФРГ.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Мексике убит молодой футболист «Дорадоса»

В Мексике погиб игрок молодёжной команды «Дорадос де Синалоа» Мирша Франсиско Эррера Гастелум, сообщает Infobae.
Обновлено в 00:03
Политика

Зеленский устроил скандал с директором аэропорта в Николаеве

Обновлено вчера в 07:16
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