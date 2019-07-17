Финансы
Российские банки получили прибыль в триллион рублей за полгодаКрасная весна 14:12
В информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора РФ в первом полугодии 2019 года» эксперты ЦБ сообщают, что в первом полугодии 2018 г. объем прибыли российских банков составлял 634 млрд рублей, а в этом году он превысил триллион рублей.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:19, Вашингтон
Футбол
Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе
Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Политика
Зеленский устроил скандал в Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский, отправившийся в среду в очередную рабочую поездку по областям, устроил перепалку с чиновниками в Николаевской области, где посетил ряд промышленных предприятий и международный аэровокзал в самом Николаеве.
Обновлено в 13:26
Политика
МИД России прокомментировал расследование MH17
В МИД РФ заявили, что трагедия сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского «Боинга» стала инструментом нечистоплотной политической игры.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили
Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Политика
На Украине арестованы счета партии Порошенко
Следующим "более унизительным" шагом для Петра Алексеевича, добавил он, станет принудительное перечисление средств партии пана Порошенко, которая ныне активно борется за места в будущей Верховной раде, на личный счет экс-соратника Януковича.
Обновлено в 14:55
Игры
EA внезапно анонсировала Plants vs. Zombies 3
Electronic Arts и PopCup внезапно анонсировали продолжение Plants vs. Zombies, которое получило звучный слоган: «Одолжите нам свои мозги».
Обновлено в 12:39
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана
В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.
Обновлено в 11:58
Политика
Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе
Контактная группа по Донбассу одобрила новое бессрочное перемирие. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
В Госдуме осудили позицию Белого дома по закупке Турцией С-400
Ранее в Белом доме заявили, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможным приобретение американских самолётов F-35, а сделка с Россией будет иметь «пагубные последствия» для Анкары, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Девушка, увезенная семьей в Чечню, рассказала о произошедшем
Заира Сугаипова, которую якобы накачали лекарствами и увезли из Москвы в Чечню, чтобы выдать замуж, рассказала свою версию событий.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Трое сотрудников ФСБ признались в разбое
Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Число отравившихся в детском лагере в Крыму выросло почти вдвое
Число пострадавших из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму увеличилось с 34 до 54 человек.
Обновлено в 13:13
Общество
Акимов рассказал, когда в России начнут выдавать электронные паспорта
Выдачу электронных паспортов в России начнут с июля 2020 года, пилотным городом станет Москва, заявил вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 10:41
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Политика
Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:31
Политика
США ограничили передвижение иранских дипломатов в Нью-Йорке
США ограничили свободу передвижения более чем десяти иранским дипломатам и их семьям, проживающим в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Космос
Завершился второй эксперимент имитации полета на Луну
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Турчинов: Украина сможет уничтожить Крымский мост за несколько минут
Обновлено 15 июля в 10:53
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено вчера в 03:51
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Турецких дипломатов атаковали в Ираке
В иракском Эрбиле неизвестный открыл огонь в ресторане, в котором в этот момент были сотрудники турецкого консульства.
Обновлено в 09:36
Футбол
В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор
Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов )".
Обновлено в 13:55
Финансы
Почему Россия и Китай существенно сократили вложения в госдолг США
Совместный уход Как следует из материалов американского Минфина, в мае Россия также значительно снизила объём вложений в трежерис — на $112 млн, до $12 млрд.
Обновлено в 12:25