Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работниковВедомости 06:51

В среду, 16 января, хакерская группировка Silence атаковала российские банки, сообщила компания Group-IB (занимается расследованием киберпреступлений). Хакеры разослали 80 000 сотрудников российских банков письмо с вредоносным содержимым.

Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работников

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