Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов гражданМеждународный антикоррупционный портал 05:53

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.

с чего всё началось

Новый механизм для блокировки счетов россиян появился у отечественных банков. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ. Источники издания столкнулись с этой проблемой.

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