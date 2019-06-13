Экономика

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов гражданМеждународный антикоррупционный портал 05:53

Новый механизм для блокировки счетов россиян появился у отечественных банков. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ. Источники издания столкнулись с этой проблемой.
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Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

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