Финансы
Российские банки нарастили прибыль в полтора разаNews.ru 07:00
Банки заработали за семь месяцев этого года почти 1,2 трлн рублей чистой прибыли, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 15:40, Ашберн
Здоровье
Скворцова предложила закрепить статус «бережливой поликлиники»
Министерство здравоохранения предлагает закрепить статус "бережливой поликлиники" в нормативном акте.
Обновлено в 11:28
Здоровье
Для реабилитации взрослых Минздрав разработал отдельный порядок
«Необходимость принятия отдельного порядка организации оказания медицинской реабилитации для взрослого населения связана с особенностями проведения медицинской реабилитации у детского населения», — следует из сопроводительных документов.
Обновлено в 09:59
Музыка
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
В Приморье погибла российская певица Олеся Яковлева. Об этом сообщил друг артистки Вадим Павлов.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Обновлено в 14:45
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами
В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами, сообщает газета Correio Braziliense.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя
Обновлено в 10:03
Футбол
Тиль и Ларссон отправились со «Спартаком» в Португалию
Вместе со «Спартаком» в Португалию вылетели полузащитник Гус Тиль и нападающий Джордан Ларссон, которые не смогут принять участия в квалификации турнира, так как заиграны за свои предыдущие клубы.
Обновлено в 15:04
Политика
Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз»
Советник президента раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического цикла».
Обновлено в 13:27
Гаджеты
Представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro
Компания Realme представила сразу два новых смартфона: Realme 5 и Realme 5 Pro.
Обновлено в 08:16
Политика
Премьер Италии объявил об отставке
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, возглавляющий коалиционное правительство правопопулистской партии "Лига" и леворадикального движения "Пять Звезд", заявил во вторник, 20 августа, о своем уходе в отставку.
Обновлено в 13:54
Общество
Половина россиян не надеется на улучшения в стране даже через 20 лет
Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.
Обновлено в 11:57
Здоровье
В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников
В Москве отменили бумажную справку для детского сада об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, которую нужно было предоставлять в учреждение перед новым учебным годом.
Обновлено в 09:31
Общество
Рогозину в Пятигорске показали робота в папахе, танцующего лезгинку
Кроме робота-танцора Рогозину на форуме показали проект по раздельному сбору мусора из Кабардино-Балкарии, интеграционный клуб "Другой взгляд" из Ингушетии для обучения инвалидов языкам, шахматам и компьютерной грамотности, а также обучающую платформу для студентов-хирургов из Ставропольского края.
Обновлено в 05:11
Футбол
«Матч ТВ» покажет матч «Олимпиакоса» и «Краснодара»
Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» будет показан на «Матч ТВ».
Обновлено в 10:14
Политика
Путин и Макрон вели переговоры во Франции почти 4 часа
Путин и Макрон поговорили о возможной деэскалации в Иране, а также об Украине – это все, что понятно на данный момент.
Обновлено вчера в 17:33
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Альтиус-У»
В Сети появилось видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У", передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:44
Политика
Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния
Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:27
Общество
Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея Ананьева
Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и его жены Дарьи.
Обновлено в 09:20
Футбол
«Рубин» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей при стоимости в €3 млн
Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн.
Обновлено в 11:37
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 12:34
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено в 11:33
Общество
Какое мороженое нужно есть вашему знаку зодиака
Итальянская компания, производящая вафли и шоколад, провела опрос, который показал, как разные знаки зодиака относятся к мороженому.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Украинские силовики отрезали голову сослуживцу, заявили в ДНР
Трое украинских силовиков отрезали голову сослуживцу.
Обновлено в 11:40
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Футбол
Нападающий «Чарльтона» исполнил ленивый пенальти
Обновлено в 13:40
Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Ромы» Гоналоном
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Максиму Гоналону, сообщает французское издание Le 10 Sport.
Обновлено в 13:57