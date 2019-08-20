Финансы
Российские банки нарастили прибыль в полтора разаNews.ru вчера в 07:00
Банки заработали за семь месяцев этого года почти 1,2 трлн рублей чистой прибыли, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Политика
Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.
Обновлено вчера в 15:24
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Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак
Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно.
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Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel
По условиям изначального контракта, который студии заключили ещё в 2014-м, Sony получали 95% прибыли от сольных лент про Человека-паука, тогда как Disney довольствовались наличием супергероя в своей киновселенной и выручкой с продаж игрушек и сопутствующих товаров.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
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Футбол
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Политика
Претендент на пост посла США в России отказался от должности
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, которого считали претендентом на должность американского посла в России, отказался от этой должности.
Обновлено в 00:07
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Общество
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Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
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Шоу-бизнес
Певица с Украины обвинила в плагиате Ольгу Бузову
Украинская певица Оля Полякова заявила в своём инстаграме, что российская исполнительница Ольга Бузова в новом клипе на песню "#Лайкер" скопировала её ролик "Королева ночи".
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Энергетика
Нефть «взяла курс» на отметку $61
Сегодня на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше психологического уровня $60 за баррель.
Обновлено в 00:12
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено вчера в 00:08
Транспорт
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet
Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.
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Футбол
Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:31
Гаджеты
Выход гибкого смартфона Motorola RAZR за €1500 ожидается в декабре
В распоряжении ресурса LetsGoDigital оказалась информация о сроках выхода гибкого смартфона Motorola RAZR, слухи о подготовке которого ходят с начала текущего года.
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Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Общество
Власти рекомендуют ограничить школьников в использовании телефонов
Власти рекомендуют ограничить школьников в использовании телефонов Российские школьники могут остаться без мобильных устройств во время учебного процесса.
Обновлено 19 августа в 07:00
Политика
Стали известны темы переговоров Путина и президента Финляндии
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 августа, президент России Владимир Путин с рабочим визитом посетит Финляндию.
Обновлено в 00:34
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Технологии
Сбербанк запустил сервис по проверке кандидатов при найме на работу
Как сообщают в пресс-службе банка, сервис «Проверка сотрудника» пригодится малому бизнесу, особенно тем компаниям, у которых нет в штате службы безопасности.
Обновлено вчера в 10:42
Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Поисковики нашли следы пропавшей под Нижним Новгородом девочки
По версии следствия, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка Вознесенского района ушла пятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Игры
В сети появились, возможно, изображения дизайна девкита новой PlayStation
В сети уже появились предположения о том, что перед нами дизайн девкита новой PlayStation.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
В Краснодаре на улице произошла стрельба
Обновлено вчера в 18:43
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09