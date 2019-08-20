Финансы

Российские банки нарастили прибыль в полтора разаNews.ru вчера в 07:00

Банки заработали за семь месяцев этого года почти 1,2 трлн рублей чистой прибыли, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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