Общество

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Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию. Кроме того, дистанционно можно будет вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф, рассказал «Известиям» замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.
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с чего всё началось

Спор уместен: автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

Российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн. Новый сервис планируется запустить в тестовом режиме на сайте госуслуг в 2020 году. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.
Известия15:11

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Штрафы ГИБДД разрешат обжаловать онлайн

URA.Ru22:12

«Известия»: Минкомсвязи начнет тестировать сервис по обжалованию штрафов через госуслуги

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