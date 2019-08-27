Российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн. Новый сервис планируется запустить в тестовом режиме на сайте госуслуг в 2020 году. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

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Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию. Кроме того, дистанционно можно будет вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф, рассказал «Известиям» замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

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