Общество
ИзвестияРоссийские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию. Кроме того, дистанционно можно будет вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф, рассказал «Известиям» замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.
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По электронной почте На сайте госуслуг gosuslugi.ru появится отдельный сервис, который позволит обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн, без визита в Госавтоинспекцию, пояснил «Известиям» Максим Паршин. Также дистанционно можно будет вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф.Известиявчера в 15:11
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