Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%ТАСС 09:39

Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%, до 34,1 млн пассажиров. Это следует из данных Росавиации.

Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%

Политика Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.

Происшествия Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7 Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.

Спорт Объявлены восемь городов, которые примут мужской ЧМ-2022 по волейболу Стали известны восемь из десяти городов, на территории которых пройдут матчи мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года.

Шоу-бизнес Собака укусила дочь Салтыковой за лицо Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.

Политика В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.

Происшествия Саратовскому журналисту смягчили приговор за призывы к терроризму Балашовский суд Саратовской области на два месяца смягчил приговор журналисту Борису Стомахину, приговоренному к семи годам колонии за призывы к терроризму и экстремизм, сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

Политика Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.

Происшествия В Японии неизвестный с ножом напал на школьников Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.

Авто Новый Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.

Происшествия СК возбудил дело по факту нападения на школьницу в Вольске Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростка на ученицу в школе города Вольска Саратовской области.

Хоккей Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.

Кино Поклонники выбрали самого преданного персонажа «Игры престолов» Поклонники популярного сериала «Игра престолов» выбрали самого преданного персонажа, участвовавшего почти во всех основных сражениях Вестероса.

Общество Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС В один день три налоговые инспекции пришли по разным делам ко мне в офис. Инспекция ФНС России № 2 по городу Краснодару проверила юрадрес.

Происшествия В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Политика Госдума приняла законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Происшествия Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.

Общество Почти 50% граждан РФ проведут отпуск дома из-за нехватки денег 31% граждан РФ отправились бы в Крым, 26% выбрали бы Черноморское побережье Кавказа. Опрос проведены 22−23 мая 2019 года.

Происшествия Пенсионерка в Удмуртии сдала в полицию почти 19 тыс. патронов "Сотрудники полиции изъяли у пенсионерки две деревянные коробки со спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм в количестве 18 900 штук", - говорится в сообщении.

Гаджеты Samsung добавила новые смартфоны в ежемесячную подписку Компания Samsung объявила о включении новых моделей смартфонов в программу Samsung Forward, которая даёт возможность пользоваться устройствами линейки Galaxy за небольшую ежемесячную плату.