Экономика

Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%ТАСС 09:39

Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%, до 34,1 млн пассажиров. Это следует из данных Росавиации.
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Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров в апреле на 12,4%

Финмаркет09:55

Авиакомпании нарастили перевозки пассажиров более чем на 10%

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Авиаперевозки пассажиров в РФ в январе-апреле выросли на 11,8% — до 34,2 млн человек

Rambler News Service10:17

Авиакомпании РФ в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%

Вести.Финанс10:38

Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%

ТАСС09:39

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-апреле вырос на 11,8% - до 34,1 млн человек

Агентство Москва09:30

Российские авиакомпании с начала года увеличили перевозки на 11,8%

DP.RU09:53
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