Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%ТАСС 09:39

Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%, до 34,1 млн пассажиров. Это следует из данных Росавиации.

Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%

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