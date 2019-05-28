Экономика
Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%ТАСС 09:39
Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%, до 34,1 млн пассажиров. Это следует из данных Росавиации.
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Авиаперевозки пассажиров в РФ в январе-апреле выросли на 11,8% — до 34,2 млн человек
Rambler News Service10:17
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