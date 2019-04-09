Экономика

Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%ТАСС вчера в 13:04

Российские авиакомпании обслужили в марте 2019 года 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Об этом свидетельствуют оперативные данные Росавиации.
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Темпы роста авиаперевозок остаются высоким

Finam.Ru04:15

Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%

Коммерсантъвчера в 15:51

Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте вырос на 13% - до 8,86 млн человек

Агентство Москвавчера в 13:00

Перевозки российских авиакомпаний в марте выросли на 13 процентов

Российская газетавчера в 13:25

Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%

ТАССвчера в 13:04

Росавиация: «Аэрофлот» обслужил за март на 13,8% больше пассажиров, «Победа» - третья по объемам перевозок

Газета.Ruвчера в 15:41

Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте вырос на 13%

REGNUMвчера в 13:35
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Политика

Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе

Стадион «Олимпийский» в Киеве получил заявки на проведение дебатов кандидатов в президенты Украины.
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24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода, 19% планируют его достичь в ближайшие пять лет.
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Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил Соловчука

Свидетель Геннадий Куропаткин на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что нападающий «Зенита» дважды ударил водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 06:41
Общество

«Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных

Обновлено в 07:06
Общество

Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»

Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Нападавшего с ножом на прохожих москвича отправят к психиатрам

Жителя Москвы арестовали после того, как он дважды напал с ножом на прохожих, один из которых скончался, сообщил в среду представитель столичного главка СК.
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Политика

В Петербурге появилось очередное «надгробие» Владимира Путина

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Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Меган Маркл решила рожать по-королевски

По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Кино

В Госдуме покажут фильм Павла Лунгина «Братство» о войне в Афганистане

Депутатам и ветеранам-афганцам предстоит оценить, насколько фильм соответствует историческим событиям, - сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:31
Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Политика

Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш через Белоруссию.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Общество

Косметическая компания Lush объявила об уходе из соцсетей

Британская косметическая компания Lush уходит из социальных сетей. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии по делу о госизмене, передает корреспондент «РИА Новости».
Обновлено в 07:20
Общество

Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году

Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
Общество

«Кейтеринбург» изменил питание детей в школах после «Золушки»

Оператор питания «Кейтеринбург», который забрал у скандальной «Золушки» последние школы № 140, 65, 10, 70, 173 и 175, показал журналистам еду, которую теперь предлагают детям.
Обновлено в 04:14
Футбол

Сборная Бразилии презентовала форму на Кубок Америки – 2019

Состоялась официальная презентация новой формы национальной команды Бразилии, в которой она выступит на Кубке Америки – 2019.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина

Обновлено в 05:58
Хоккей

В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ

Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Войска Хафтара захватили военную базу в южной части Триполи

Лагерь располагается в южном пригороде Триполи — районе Эйн-Зара, что всего лишь в 12 километрах от «Зеленой площади» на побережье Триполи.
Обновлено в 06:15
Экономика

Ущерб от блокировки в Херсоне «Механика Погодина» оценили в $2,3 млн

Российская судоходная компания «Волжское Пароходство» объявила, что сумма ущерба от задержания в порту Херсона судна «Механик Погодин» выросла до $2,3 млн.
Обновлено в 07:35
Политика

Украина расширила торговые санкции против России

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе

Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Самогонный аппарат взорвался в квартире высокопоставленного силовика

Обновлено в 06:23
Космос

Messier 83 называют южным колесом Галактики

С пространственным диаметром около 55 000 световых лет, или примерно в половину размера Млечного Пути, M83 является одной из самых близких и ярких полосатых спиралей в небе.
Обновлено в 02:41
Политика

Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено вчера в 15:13
Общество

Совфед одобрил закон о запрете хостелов

Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета

Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Общество

Российский программист отказался от операции по пересадке головы

Обновлено в 06:48
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