Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%ТАСС вчера в 13:04

Российские авиакомпании обслужили в марте 2019 года 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Об этом свидетельствуют оперативные данные Росавиации.

Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%

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