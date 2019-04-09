Экономика
Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%ТАСС вчера в 13:04
Российские авиакомпании обслужили в марте 2019 года 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Об этом свидетельствуют оперативные данные Росавиации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте вырос на 13% - до 8,86 млн человек
Агентство Москвавчера в 13:00
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Футбол
«Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
В первом матче на новой арене "Тоттенхэм" переиграл в дерби "Кристал Пэлас" (2:0). Но все же одно дело - побеждать середняка Премьер-лиги, и совсем другое - его лидера.
Обновлено вчера в 17:23
Культура
В Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии
Лауреата Букеровской премии назовут 21 мая на торжественном ужине в концертном зале Roundhouse.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Россиянин отказался доносить и попал под суд
32-летнему россиянину предъявлено обвинение по статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»).
Обновлено в 05:21
Происшествия
На оранжевой ветке московского метро произошло задымление
На Калужско-Рижской линии московского метро произошло задымление, повлекшее за собой сбой в движении поездов, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:40
Политика
В Раде отказались поддержать идею автономии Донбасса
Верховная рада никогда не поддержит идею создания автономии Донбасса в составе Украины, заявила в среду первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге
Обновлено в 02:39
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Костроме умер полицейский, получивший огнестрельное ранение
Участковый полиции, получивший огнестрельное ранение, умер в больнице Костромы. Он был доставлен в медучреждение из опорного пункта полиции.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Экономика
Россияне остались без салата «Цезарь»
В России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата «Цезарь».
Обновлено в 03:24
Происшествия
Полиция проверит сообщения о массовом расстреле оленей на Сахалине
Полиция и прокуратура проводят проверку по материалам СМИ о массовом убийстве оленей на севере Сахалина.
Обновлено в 03:03
Политика
Порошенко сдаст анализы экспертам VADA в «Олимпийском»
Ранее News.ru писал, что бывший боксёр высмеял результаты анализов, которые предоставили кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.
Обновлено в 04:52
Политика
Украина расширила санкции против России
Кабинет министров Украины расширил список запрещенных к ввозу в страну товаров из России.
Обновлено в 05:28
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Крымом и Голанами
Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма.
Обновлено вчера в 16:35
Хоккей
В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ
Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Технологии
Чайка рассказал о борьбе ГП в интернете
Генпрокурор Юрий Чайка во время своего доклада Совету Федерации заявил, что количество заблокированных интернет-ресурсов с противоправным контентом увеличилось за год более чем в семь раз.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Обновлено вчера в 06:05
Политика
На Украине рассмотрят вопрос увольнения губернатора Одесской области
Кабинет министров Украины по просьбе президента Петра Порошенко на заседании в среду рассмотрит вопрос увольнения главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, заявил во вторник украинский премьер-министр Владимир Гройсман.
Обновлено вчера в 07:56
Общество
Россиянин отказался от пересадки головы
Программист из России Валерий Спиридонов, ранее согласившийся на операцию по пересадке головы, отказался от нее из-за жены и сына.
Обновлено в 02:13
Политика
Кириенко объяснил принцип Путина по отбору чиновников
Действительно успешным главой ведомства или региона редко становится человек, который всю свою жизнь проработал «в политической структуре», по-настоящему успешному руководителю обязательно нужен «очень разный опыт», заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:54
Политика
Порошенко рассчитывает победить Зеленского «нокаутом» — СМИ
В СМИ, подконтрольных Порошенко, активно муссируется тема о наркозависимости Зеленского, хотя анализ на наркотики этого не подтвердил.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Дочь Валерии экстренно прооперировали
Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Здоровье
В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы детских смесей
По мнению авторов законопроекта, матери отказываются от грудного вскармливания в пользу искусственного, в частности, из-за рекламы детских молочных смесей и сопутствующих ей маркетинговых активностей.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Следствие попросит перевести Майкла Калви под домашний арест
Следствие попросит перевести под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви, содержащегося в СИЗО.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Саратовской области многодетная мать угрожала убить директора школы
Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.
Обновлено в 04:31
Политика
Меркель забыла встретить Мэй в Берлине
Обновлено вчера в 15:00
Авто
Роскошный минивэн Lexus получит обозначение LM
Минивэн Toyota Alphard текущего поколения Ожидается, что 8-местный автобус Lexus станет куда роскошнее донора платформы – интерьер Lexus LM отделают премиальными материалами и насытят высокотехнологичными гаджетами.
Обновлено в 05:04
Политика
В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.
Обновлено в 05:31