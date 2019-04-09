Экономика
Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%ТАСС 13:04
Российские авиакомпании обслужили в марте 2019 года 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Об этом свидетельствуют оперативные данные Росавиации.
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Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте вырос на 13% - до 8,86 млн человек
Агентство Москва13:00
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