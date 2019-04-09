Экономика

Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%ТАСС 13:04

Российские авиакомпании обслужили в марте 2019 года 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Об этом свидетельствуют оперативные данные Росавиации.
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Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%

Коммерсантъ15:51

Росавиация: «Аэрофлот» обслужил за март на 13,8% больше пассажиров, «Победа» - третья по объемам перевозок

Газета.Ru15:41

Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте вырос на 13%

REGNUM13:35

Перевозки российских авиакомпаний в марте выросли на 13 процентов

Российская газета13:25

Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%

ТАСС13:04

Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте вырос на 13% - до 8,86 млн человек

Агентство Москва13:00

Российские авиакомпании показали рост перевозок в марте на 13%

ФАН14:09
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