Экономика

Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%ТАСС 13:04

Российские авиакомпании обслужили в марте 2019 года 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Об этом свидетельствуют оперативные данные Росавиации.
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Перевозки российских авиакомпаний в марте выросли на 13 процентов

Российская газета13:25

Авиакомпании РФ в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%

ПРАЙМ13:09

Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%

ТАСС13:04

Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте вырос на 13% - до 8,86 млн человек

Агентство Москва13:00

Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте вырос на 13%

REGNUM13:35
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