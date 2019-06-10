Экономика

Российские авиакомпании в мае увеличили перевозки пассажиров на 11,5%ТАСС 09:46

Российские авиакомпании в мае 2019 года увеличили перевозки пассажиров на 11,5%, до 10,54 млн по сравнению с показателем годом ранее, следует из оперативных данных Росавиации.
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Авиакомпании России нарастили перевозки на 11,5%

Метагазета10:02

Российские авиакомпании в мае увеличили перевозки пассажиров на 11,5%

ТАСС09:46

Авиакомпании РФ в мае 2019 г увеличили перевозки пассажиров на 11,5%

ПРАЙМ09:17

Авиакомпании РФ увеличили перевозки в мае на 11,5%, до 10,5 млн человек

Интерфакс09:34

Число пассажиров российских авиакомпаний в мае выросло на 11,5% - до 10,54 млн человек

Агентство Москва09:15

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МедиаКорСеть08:58
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