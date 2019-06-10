Российские авиакомпании в мае увеличили перевозки пассажиров на 11,5%ТАСС 09:46

Российские авиакомпании в мае 2019 года увеличили перевозки пассажиров на 11,5%, до 10,54 млн по сравнению с показателем годом ранее, следует из оперативных данных Росавиации.

Российские авиакомпании в мае увеличили перевозки пассажиров на 11,5%

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