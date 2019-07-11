Экономика
Российские авиакомпании в июне увеличили перевозки на 9,5%Finam.Ru вчера в 06:04
По оперативным данным Росавиации, в июне текущего года российские перевозчики обслужили 12,57 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 9,5%. Рост показателей производственной деятельности в июне 2019 года отмечается у авиакомпании "Аэрофлот", обслужившей более 3,31 млн пассажиров (+3,3%).
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«Победа» продемонстрировала в июне наибольшие темпы роста пассажироперевозок
Rambler News Serviceвчера в 06:11
Пассажиропоток российских авиакомпаний в июне вырос на 9,5% - до 12,57 млн человек
Агентство Москвавчера в 06:07
Российские авиакомпании перевезли в июне более 12 миллионов пассажиров - Росавиация
Накануне.Ruвчера в 06:33
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:50, Вашингтон
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