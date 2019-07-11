Экономика

Российские авиакомпании в июне увеличили перевозки на 9,5%Finam.Ru вчера в 06:04

По оперативным данным Росавиации, в июне текущего года российские перевозчики обслужили 12,57 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 9,5%. Рост показателей производственной деятельности в июне 2019 года отмечается у авиакомпании "Аэрофлот", обслужившей более 3,31 млн пассажиров (+3,3%).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Авиакомпании РФ увеличили перевозки в июне на 9,5%

ТАССвчера в 06:01

Авиакомпании России увеличили перевозки пассажиров на 9,5%

Метагазетавчера в 06:32

«Победа» продемонстрировала в июне наибольшие темпы роста пассажироперевозок

Rambler News Serviceвчера в 06:11

Пассажиропоток российских авиакомпаний в июне вырос на 9,5% - до 12,57 млн человек

Агентство Москвавчера в 06:07

Российские авиакомпании в июне увеличили перевозки на 9,5%

Finam.Ruвчера в 06:04

Авиакомпании РФ увеличили перевозки в июне на 9,5%, до 12,6 млн человек

Интерфаксвчера в 06:01

Российские авиакомпании перевезли в июне более 12 миллионов пассажиров - Росавиация

Накануне.Ruвчера в 06:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:50, Вашингтон
Шоу-бизнес

Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили

Спасатели полностью потушили крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Обновлено вчера в 20:02
Общество

Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы

В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.
Обновлено вчера в 23:32
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено в 00:58
Экономика

Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО

Правительство одобрило и готовится внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о «либерализации» ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:07
Гаджеты

В Сети появились изображения новых Acura MDX и TLX

Один из технически подкованных участников форума AcuraZine с именем rdx.god опубликовал несколько очень интересных изображений, которые, по всей видимости, демонстрируют предстоящий редизайн кроссовера MDX и следующий седан Acura TLX 2021 модельного года.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Косачев обсудит с депутатами из Грузии отношения между странами

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудят текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси.
Обновлено в 01:24
Кино

Принцип матрешки: Люк Бессон снял кино о русской шпионке

Обновлено 10 июля в 17:01
Происшествия

Из-за шторма в Греции погибли российские туристы

В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия

В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения

Обновлено вчера в 23:59
Общество

Superjob ранжировал экономические вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал экономические вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Армия и оружие

Пять кораблей попытались захватить британский танкер у берегов Ирана

По их данным, иранские корабли требовали от британского танкера остановиться.
Обновлено вчера в 01:27
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:57
Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов

Незаметно для пользователей вредоносная программа использовала уязвимости в защите системы и заменяла установленные приложения зараженными копиями.
Обновлено вчера в 11:29
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Общество

«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика.
Обновлено вчера в 13:14
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Космос

Запуск ракеты «Протон-М» перенесли на 13 июля

Запланированный на 12 июля запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" на ракете-носителе "Протон-М" перенесли.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Челябинской области женщину убило молнией

В Еткульском районе (Челябинская область) пенсионерка погибла от удара молнии.
Обновлено в 01:09
Политика

Суд ЕС отменил санкции против Януковича

Суд ЕС своим решением отменил санкции Евросоюза против экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщают украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

Задержанный замглавы Пенсионного фонда поставил взятки на поток

Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что за это Иванов получил ряд взяток на сумму несколько миллионов рублей.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

135 пациентов психинтерната отравились в Хабаровском крае

В психоневрологическом интернате посёлка Эльбан произошло массовое отравление пациентов.
Обновлено вчера в 01:02
Политика

Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

В России представили проект нового авианосца

На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Невское проектно-конструкторское бюро (входит в ОСК) представило проект нового тяжелого авианосца, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 10 июля в 07:52
Происшествия

США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина

Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Театры

В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая ответила записавшимся к ней в подруги поклонницам

Как отмечает Высоцкая, она интроверт и друзей у нее всегда было мало.
Обновлено вчера в 19:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное