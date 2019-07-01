Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%Интерфакс 03:10

Пассажирооборот компаний поднялся на 15,4%, до 26,1 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел повысилась на 0,7 процентного пункта, до 80,3%. С начала года пассажиропоток авиакомпаний составил 44,9 млн человек (+12,3%), пассажирооборот - 114,4 млрд пассажиро-километров (+14,1%).

Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%

Экономика Счетная палата отметила сокращение сроков подключения к энергосетям Пользователям стало проще подключаться к энергосетям, хотя по-прежнему это требует значительных сроков и существенных затрат, говорится в материалах проверки Счетной палаты (СП).

Транспорт Минтранс разработал правила для совместных поездок Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».

Транспорт Макаровский мост в Екатеринбурге откроют после обеда Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, движение планируется запустить после обеда – утром состоится приемка моста у подрядчика и приемка Госавтоинспекции.

Политика Нацисты провели во Львове «Марш тысячелетия украинского государства» Объединенные силы украинских нацистов из состава группировок "Свобода", "Национальный корпус"*, "Правый сектор"*, "Конгресс украинских националистов", "Организация украинских националистов" провели в воскресенье во Львове "Марш тысячелетия украинского государства".

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.

Хоккей «Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.

Политика «Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.

Политика Владимир Путин прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область Президент России Владимир Путин прилетел в Братск, чтобы провести совещание по ситуации с наводнением в Иркутской области.

Общество Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях По данным Рособрнадзора, базовую математику в форме ЕГЭ выбрал 171 человек, русский язык сдавали 176 учеников.

Политика Джонсон хочет доказать Путину ценность либерализма на примере Brexit В опубликованной в издании статье отмечается, что таким образом с помощью Brexit Джонсон хочет доказать «ценность либерализма», оспорив слова президента РФ Владимира Путина о кризисе современной либеральной идеи.

Политика Порошенко: Украину оттесняют на «обочину мировой политики» Ранее News.ru писал о том, что экс-президента Украины Петра Порошенко испугала встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке.

Общество Названы регионы, где жители платят за ЖКХ меньше 500 рублей в месяц В среднем за прошлый год россияне отдавали почти 1,5 тысячи рублей в месяц за услуги ЖКХ, указывает агентство Nation News.

Политика Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в РФ Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.

Политика Эрдоган назвал сроки поставок в Турцию российских С-400 Ранее президент США Дональд Трамп провел на полях саммита G20 в японской Осаке встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой подтвердил, что США не будут вводить санкции в отношении Анкары из-за приобретения у России систем С-400.

Общество В Госдуму внесли законопроект о камерах видеофиксации на дорогах В Государственную думу внесли законопроект о требованиях к камерам видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах.

Авто В России запретили праворульные автомобили В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.

Политика Иран предупредил об обреченности ОПЕК Соглашение об ограничении добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран — экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.

Происшествия 25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.

Экономика Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионов Moody’s считает, что меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в российских регионах, бюджетных дефицитов и заимствований ограничивают их финансовую автономию.

Происшествия Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Экономика Новые правила долевого строительства в России вступили в силу Ранее iReactor писал, что процедуры госзакупок будут упрощены в России. Поправки в законодательстве о госзакупках вступят в силу с 1 июля.

Авто Составлен топ-5 лучших автомобилей для тюнинга Любой автомобиль можно сделать лучше, но какие-то модели поддаются тюнингу лучше и процесс улучшения дешевле.

Общество Самым популярным досугом у россиян стал просмотр фильмов и сериалов Самым популярным занятием у россиян в свободное время является просмотр фильмов и сериалов, показал опрос Левада-центра.