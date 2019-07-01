Экономика

Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%Интерфакс 03:10

Пассажирооборот компаний поднялся на 15,4%, до 26,1 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел повысилась на 0,7 процентного пункта, до 80,3%. С начала года пассажиропоток авиакомпаний составил 44,9 млн человек (+12,3%), пассажирооборот - 114,4 млрд пассажиро-километров (+14,1%).
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Заполняемость самолетов пошла на снижение

Коммерсантъ15:16

Российские авиакомпании увеличили перевозки в январе-мае на 12,3%

Rambler News Service03:40

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-мае вырос на 12,3% - почти до 45 млн человек

Агентство Москва03:53

Авиаперевозчики РФ обслужили почти 45 млн человек в январе–мае

News.ru04:57

В России вырос объем пассажирских авиаперевозок

Российская газета03:30

Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%

Интерфакс03:10

Российские авиакомпании за январь-май нарастили перевозки до почти 45 млн пассажиров

ТАСС03:07
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Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Обновлено в 11:16
Гаджеты

Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy A80

В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy A80 с необычной камерой по цене 45 990 рублей, и стоит заметить, что эта стоимость оказалась даже ниже, чем устройство предлагается на европейском рынке, где его оценили в 649 евро или 50 тыс. рублей.
Обновлено в 12:58
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
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Происшествия

В Днепропетровской области шестеро детей пострадали при взрыве

В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.
Обновлено в 15:36
Футбол

Кубок Африки. Сборные Марокко и Кот-д’Ивуара вышли из группы

В группе D Кубка африканских наций состоялись матчи заключительного тура группового этапа. Сборная ЮАР проиграла 0:1 команде Марокко.
Обновлено в 13:55
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено в 12:10
Общество

Мексиканский город завалило градом

Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Британку не пустили в самолет из-за гигантского декольте

Обновлено в 09:24
Игры

СМИ: CD Projekt RED работает над тремя играми по Cyberpunk 2077

Ещё Кичиньский сообщил, что студия «очень довольна» предзаказами Cyberpunk 2077, особенно на китайском рынке, а доля продаж на РС, скорее всего, будет ниже, чем у третьего «Ведьмака».
Обновлено в 13:41
Политика

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие

США построят новый военный порт для «сдерживания России» в Арктике

Сообщается, что несколько дней назад Сенат США добавил к военному бюджету Пентагона средства на строительство стратегического военного порта в данном регионе.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

В Комсомольске-на-Амуре заложили два МРК проекта 22800 для ТОФ

Корабли заложены в рамках контракта, заключенного Минобороны 22 августа 2018 года на постройку шести малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Хоккей

Бобровский стал вторым вратарём по уровню зарплаты в НХЛ

Российский голкипер Сергей Бобровский после перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» стал вторым вратарём лиги по уровню зарплаты за год.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие

Турция захотела приобрести российские самолеты вместо F-35

Обновлено в 16:24
Политика

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Политика

Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 11:28
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:07
Армия и оружие

В ходе израильского налета самолет РФ мог оказаться в зоне обстрела сирийской ПВО

Самолет российской компании «Аэрофлот» мог оказаться в зоне обстрела сирийской ПВО, отражавшей удар израильских ВВС.
Обновлено в 08:44
Наука

Учеными обнаружено новое свойство света

Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Авто

Электрический Porsche Taycan сфотографирован без камуфляжа

Известно, что компания уже получила свыше 20 тысяч предзаказов на электрокар. Taycan получит силовую установку мощностью 600 лошадиных сил.
Обновлено в 16:11
Транспорт

«Уральские Авиалинии» предложили лететь в Магадан вместо Грузии

Компания «Уральские Авиалинии» предложила без доплаты обменять билеты в Грузию на рейс Екатеринбург — Магадан.
Обновлено в 08:28
Общество

Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года

Введение въездной платы в Венецию, которая входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, стало очередной попыткой местных властей ограничить огромный турпоток, ежегодно захлестывающий город.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес

Бывший резидент Comedy Club Роман Юнусов стал отцом в третий раз

Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Политика

Жителя Ставрополья оштрафовали за оскорбление президента

Суд на Ставрополье оштрафовал местного жителя Ивана Пахно за неуважительное высказывание о главе государства на своей странице в соцсети, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вячеслав Савин.
Обновлено в 14:24
Энергетика

ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев

Сегодня, 1 июля, министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить сделку по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.
Обновлено в 16:09
Происшествия

Лазающие по дереву крысы-гиганты атаковали жителей Подмосковья

Ползающие по деревьям огромные крысы атаковали квартиры жителей Московской области, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 09:29
Футбол

«Зенит» расторгнул контракт с Маркизио

Обновлено в 12:44
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