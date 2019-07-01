Экономика

Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%Интерфакс 03:10

Пассажирооборот компаний поднялся на 15,4%, до 26,1 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел повысилась на 0,7 процентного пункта, до 80,3%. С начала года пассажиропоток авиакомпаний составил 44,9 млн человек (+12,3%), пассажирооборот - 114,4 млрд пассажиро-километров (+14,1%).
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Заполняемость самолетов пошла на снижение

Коммерсантъ15:16

Авиаперевозчики РФ обслужили почти 45 млн человек в январе–мае

News.ru04:57

Российские авиакомпании за январь-май нарастили перевозки до почти 45 млн пассажиров

ТАСС03:07

Российские авиакомпании увеличили перевозки в январе-мае на 12,3%

Rambler News Service03:40

В России вырос объем пассажирских авиаперевозок

Российская газета03:30

Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%

Интерфакс03:10

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-мае вырос на 12,3% - почти до 45 млн человек

Агентство Москва03:53
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:10, Вашингтон
Армия и оружие

Разведка США назвала проблему ракет «Авангард»

Россия произведёт не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард» из-за того, что не смогла найти поставщика углеродного волокна.
Обновлено в 15:05
Происшествия

В петербургской квартире нашли полуметрового питона

В петербургской квартире был найден питон длиной более полуметра.
Обновлено в 15:35
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Стало известно, когда Кокорина и Мамаева этапируют в колонию

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева этапируют из СИЗО в колонию для отбытия наказания в ближайшее время.
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Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Обновлено в 11:16
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Политика

В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Экономика

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ

Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
Политика

Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом

Роскомнадзор рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещенной в России информации и до штрафа дело не дойдет, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 13:19
Политика

Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Экономика

Экономика США обновила рекорд продолжительности периода роста

Телеканал "Фокс бизнес" передает, что американская экономика установила рекордный по продолжительности показатель роста, вступив в 121-й месяц непрерывного подъема.
Обновлено в 15:06
Происшествия

В Днепропетровской области шестеро детей пострадали при взрыве

В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.
Обновлено в 15:36
Футбол

Айртон: «Всю игру с ЦСКА гнули свою линию»

По большому счету, всю игру гнули свою линию.
Обновлено в 15:32
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве

Обновлено в 13:11
Происшествия

Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского

Обновлено в 13:37
Политика

Жителя Ставрополья оштрафовали за оскорбление президента

Суд на Ставрополье оштрафовал местного жителя Ивана Пахно за неуважительное высказывание о главе государства на своей странице в соцсети, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вячеслав Савин.
Обновлено в 14:24
Хоккей

Марк Бержевен: «Ахо хочет приехать в Монреаль»

Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен прокомментировал предложение форварду "Каролины" Себастьяну Ахо, который находится в статусе ограниченно свободного агента.
Обновлено в 15:55
Политика

Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии

В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Путешествия

В Анапе запретили купание на всех пляжах

Обновлено в 05:46
Общество

Самым популярным досугом у россиян стал просмотр фильмов и сериалов

Самым популярным занятием у россиян в свободное время является просмотр фильмов и сериалов, показал опрос Левада-центра.
Обновлено в 03:45
Политика

Украинский суд отменил решение о взыскании в пользу «МиГ» 5 млн рублей

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины отменил решение нижестоящего суда, который постановил взыскать с «Красиловского агрегатного завода» 5 млн рублей в пользу российской самолетостроительной корпорации «МиГ», сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа

Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Коллеги заступились за врача, обвинённого в убийстве в Калининграде

Более 10 тысяч подписей собрала на change.org петиция в защиту врача – анестезиолога-реаниматолога калининградского перинатального центра Элины Сушкевич.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Армия и оружие

Израильские ВВС обстреляли столицу Сирии

Обновлено вчера в 21:21
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено в 12:10
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

После инцидента США начали прорабатывать военную операцию с точечными ударами по Ирану, однако в итоге, как говорил президент Дональд Трамп, отказались от нее, посчитав ее непропорциональной действиям Ирана.
Обновлено в 11:55
Хоккей

Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ

Обновлено в 14:48
Теннис

Кудерметова вышла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над бельгийкой Яслин Бонавентур в матче первого круга Уимблдона.
Обновлено в 11:10
Здоровье

Жительница США умерла от пыли, содержащей помет хомяка

Пыль, содержащая вирус, привела к развитию хантавирусного кардиопульмонального синдрома.
Обновлено в 14:02
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