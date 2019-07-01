Экономика
Авиаперевозчики РФ обслужили почти 45 млн человек в январе–маеNews.ru 04:57
Основные показатели работы гражданской авиации России показывают, что за январь–май 2019 года перевезено более 44,88 млн пассажиров. Это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — говорится в сообщении.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:36, Вашингтон
Армия и оружие
Учения «Си Бриз» скорректировали в Черном море из-за требований России
Обновлено в 10:45
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
Управление МЧС сообщило о пострадавших в результате ДТП. По данным полиции, три человека погибли.
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Происшествия
В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси
Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Продюсер обвинила Шепелева в продаже снимков с больной Фриске
Продюсер Олеся Сазыкина, которая долгое время работала с группой «Блестящие» и с Жанной Фриске заявила, что муж звезды, телеведущий Дмитрий Шепелев, продавал снимки со своей больной женой журналистам.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Волгограде трех человек признали виновными в обрушении дома
Взрыв газа произошел в жилом доме №60 по Университетскому проспекту в Волгограде 16 мая 2017 года.
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Происшествия
Город в Мексике засыпало метровым слоем града
В городе Гвадалахара на западе Мексики прошел сильный град, в результате чего улицы оказались покрыты толстым слоем льда.
Обновлено в 05:17
Экономика
Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине
С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на самые популярные модели Lada
Обновлено в 07:07
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге
В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Зеленский сообщил о попытке срыва переговоров по Донбассу
Обстрел санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе является попыткой срыва переговоров по прекращению огня в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Игры
Релиз выживалки Green Hell запланирован на сентябрь 2019 года
Версия 1.0 появится в Steam 5 сентября 2019 года.
Обновлено в 10:56
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Общество
В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ
Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) завершился в Москве. Об этом 1 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 09:22
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Происшествия
Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей
Свою находку женщина отнесла в полицию Жительница Челябинска нашла сумку со значительной суммой, почти миллион рублей, и отнесла её в полицию, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Челябинской области.
Обновлено в 11:01
Авто
Представлена спецверсия Renault Duster Black Collector
Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Обновлено в 05:42
Экономика
ЦБ предложил страховать счета ТСЖ, садоводов и гаражных кооперативов
В первую очередь ЦБ считает возможным распространить ее на средства в банках садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, товариществ собственников жилья, гаражных и жилищных кооперативов, казачьих обществ, общин коренных малочисленных народов, религиозных организаций, а также некоммерческих организаций, включенных в реестр исполнителей общественно полезных услуг.
Обновлено в 09:30
Политика
Путин посетит Италию и встретится с Папой Римским
Президент России Владимир Путин в рамках визита в Италию проведет переговоры с руководством страны, а также встретится с Папой Римским.
Обновлено в 09:35
Кино
Джордж Мартин раскритиковал фанатов «Игры престолов»
Напоминаем, что последний сезон «Игры престолов» не очень понравился зрителям – многие из них даже подписали петицию с требованием переснять концовку эпопеи.
Обновлено вчера в 13:26
Футбол
Живоглядов рассказал об адаптации в «Локомотиве»
Новичок "Локомотива" правый защитник Дмитрий Живоглядов после контрольного матча с "Жилиной" в интервью клубному телевидению оценил свою адаптацию в новой команде.
Обновлено в 08:32
Энергетика
Цены на бензин в России взлетят осенью
Уточняется, что срок соглaшения о сдерживaнии топливных цен, которое в прошлом году подписaло прaвительство с нефтяникaми, истекaет сегодня, 1 июля.
Обновлено в 01:24
Космос
Марсоход «Марс-2020» получил руку-робота и универсальную камеру
Ровер уже обзавелся подвеской и колесами, а на этой неделе на него установили 2,1-метровый роботизированный манипулятор, который включает в себя пять электродвигателей и пять элементов, соединенных «суставами».
Обновлено 29 июня в 11:50
Общество
Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13