Экономика
Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%Интерфакс 03:10
Пассажирооборот компаний поднялся на 15,4%, до 26,1 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел повысилась на 0,7 процентного пункта, до 80,3%. С начала года пассажиропоток авиакомпаний составил 44,9 млн человек (+12,3%), пассажирооборот - 114,4 млрд пассажиро-километров (+14,1%).
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