Экономика

Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%Интерфакс 03:10

Пассажирооборот компаний поднялся на 15,4%, до 26,1 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел повысилась на 0,7 процентного пункта, до 80,3%. С начала года пассажиропоток авиакомпаний составил 44,9 млн человек (+12,3%), пассажирооборот - 114,4 млрд пассажиро-километров (+14,1%).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Авиаперевозчики РФ обслужили почти 45 млн человек в январе–мае

News.ru04:57

В России вырос объем пассажирских авиаперевозок

Российская газета03:30

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-мае вырос на 12,3% - почти до 45 млн человек

Агентство Москва03:53

Российские авиакомпании увеличили перевозки в январе-мае на 12,3%

Rambler News Service03:40

Авиакомпании РФ с января по май увеличили перевозки на 12,3%

REGNUM04:45

Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%

Интерфакс03:10

Российские авиакомпании за январь-май нарастили перевозки до почти 45 млн пассажиров

ТАСС03:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Общество

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Обновлено в 01:04
Здоровье

Купаться не рекомендовано на шести пляжах Нижнего Новгорода

Купание на шести пляжах Нижнего Новгорода не рекомендуется по состоянию на 27 июня.
Обновлено в 07:00
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Гаджеты

WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple

Обновлено в 04:17
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Обновлено в 03:35
Происшествия

В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник

В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Сын Голубкиной и Фоменко отдохнул с родителями на Сахалине

Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Обновлено в 04:39
Общество

В Берлине не подтвердили побег в Германию жены эмира Дубая

Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар не подтвердила сообщения СМИ о том, что шестая жена эмира Дубая и сестра иорданского короля Абдаллы II принцесса Хайя аль Хуссейн сбежала в Германию.
Обновлено в 07:06
Энергетика

Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

В Сети появилось видео с места падения неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 06:53
Экономика

Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине

С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Украина начала совместные с НАТО учения Sea Breeze-2019

Обновлено в 04:07
Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось до 12

Заместитель премьера по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко сообщил, что в Иркутской области в результате наводнения погибли 12 человек.
Обновлено в 09:26
Футбол

Касильяс восстановился после инфаркта и вернулся к тренировкам

Два месяца назад экс-голкипер «Реала» перенес операцию после того, как у него случился инфаркт прямо во время тренировки.
Обновлено в 09:52
Общество

СМИ узнали о гонораре Катамадзе за концерт на Дне города в Самаре

В сентябре 2018 года Катамадзе выступала на бесплатном для зрителей концерте, посвященном Дню города в Самаре.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Челябинске женщина нашла сумку с миллионом и вызвала полицию

Женщина оставила сумку дома и пошла в банк, квитанции которого находились в сумке, а затем вместе с его сотрудниками отправилась в полицию.
Обновлено в 07:19
Финансы

Торговое перемирие между США и Китаем дает ФРС пространство для маневра

Рынки акций начали неделю в позитивном ключе на фоне новостей о достижении промежуточных договоренностей в торговых переговорах между США и Китаем, а также обнадеживающих комментариев по итогам встречи Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Глава МИД Германии прокомментировал разведение сил у Станицы Луганской

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, который был начат в среду.
Обновлено в 06:30
Политика

Вакарчук заявил, что РФ «захватила российский Крым»

Солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал Крым российским в ходе выступления в Харькове, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:56
Происшествия

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Политика

Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии

На мать Андрея Метельского, как указывается в расследовании, также зарегистрированы четыре отеля в Австрии общей стоимостью около €40 млн.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Политика

В штабе Зеленского назвали неприемлемым предложение России по морякам

Процедура возвращения украинских моряков, которую предлагает Россия, не является приемлемой для Киева.
Обновлено в 08:15
Энергетика

Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяниками

Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками.
Обновлено в 09:01
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное