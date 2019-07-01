Экономика

Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%Интерфакс 03:10

Пассажирооборот компаний поднялся на 15,4%, до 26,1 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел повысилась на 0,7 процентного пункта, до 80,3%. С начала года пассажиропоток авиакомпаний составил 44,9 млн человек (+12,3%), пассажирооборот - 114,4 млрд пассажиро-километров (+14,1%).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Авиаперевозчики РФ обслужили почти 45 млн человек в январе–мае

News.ru04:57

Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%

Интерфакс03:10

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-мае вырос на 12,3% - почти до 45 млн человек

Агентство Москва03:53

Российские авиакомпании увеличили перевозки в январе-мае на 12,3%

Rambler News Service03:40

В России вырос объем пассажирских авиаперевозок

Российская газета03:30

Авиакомпании РФ с января по май увеличили перевозки на 12,3%

REGNUM04:45

Российские авиакомпании за январь-май нарастили перевозки до почти 45 млн пассажиров

ТАСС03:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:45, Вашингтон
Политика

Организаторы саммита G20 включили Курилы в состав Японии

Обновлено в 02:47
Авто

В России массово отзывают Porsche Panamera

Обновлено в 04:17
Политика

В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Экономика

Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам

За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.
Обновлено в 06:41
Гаджеты

Google работает над аналогом AirDrop для Android

Новая функция под названием Fast Share была обнаружена в последней бета-версии Android Q.
Обновлено в 04:45
Политика

Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.
Обновлено в 01:58
Экономика

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост

Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
Транспорт

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Обновлено вчера в 21:59
Политика

Климкин уходит в «политический отпуск» после скандала

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".
Обновлено в 06:18
Происшествия

Фонд Дятлова попросил СК возобновить расследование гибели группы

Обновлено в 06:26
Технологии

Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»

Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено в 06:03
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Обновлено в 05:31
Спорт

Александр Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила

Обновлено в 06:04
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с 39 миллионами долларов

С собой принцесса взяла 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).
Обновлено 29 июня в 13:37
Происшествия

В Псковской области в ДТП с грузовиком погиб машинист рабочего поезда

Машинист рабочего поезда погиб, помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии, еще трое работников пострадали в ДТП на перегоне Заваруйка - Себеж в Псковской области, где грузовик выехал на железнодорожный переезд, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей

Менеджер певицы озвучил данные о гонораре, за которые Саша согласна выступить. Так, 30-40-минутный концерт обойдётся в 350 тысяч рублей.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Политика

Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы

Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Космос

Названы четыре самых опасных для Земли астероида

Обновлено в 06:37
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Здоровье

На подтопленных территориях Иркутской области вакцинируют население

Жители Иркутской области, дома которых находятся на подтопленных территориях региона, пройдут вакцинацию, чтобы избежать серьезных заболеваний, сообщили ТАСС в Минздраве региона в понедельник.
Обновлено в 03:58
Футбол

«Манчестер Сити» презентовал форму на новый сезон

Английский «Манчестер Сити» представил форму команды на новый сезон в своем Instagram.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Роковое столкновение: мужчина погиб в ДТП в Ростовской области

В ДТП погибли три человека, в том числе младенец.
Обновлено в 04:33
Футбол

«Зенит» ведет переговоры о расторжении контракта с Маркизио

Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Происшествия

Около 30 человек отравились шаурмой в Петербурге

В Санкт-Петербурге 26 человек отравились шаурмой в кафе.
Обновлено в 07:40
Политика

Песков удивился вниманию к термосу Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил недоумение в связи с вниманием журналистов к кружке-термосу, которой президент России Владимир Путин пользовался в ходе саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке, передает «Интерфакс» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 06:27
Здоровье

Минздрав и Минтруд утвердили порядок оказания паллиативной помощи

Минздрав и Минтруд разработали и утвердили Положение об оказании паллиативной медицинской помощи, которое включает порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания, общественных объединений и других некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

В Японии более миллиона человек получили рекомендации эвакуироваться

Обновлено в 02:39
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное