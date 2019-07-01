Экономика

Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%Интерфакс 03:10

Пассажирооборот компаний поднялся на 15,4%, до 26,1 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел повысилась на 0,7 процентного пункта, до 80,3%. С начала года пассажиропоток авиакомпаний составил 44,9 млн человек (+12,3%), пассажирооборот - 114,4 млрд пассажиро-километров (+14,1%).
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Российские авиакомпании увеличили перевозки в январе-мае на 12,3%

Rambler News Service03:40

Авиакомпании РФ с января по май увеличили перевозки на 12,3%

REGNUM04:45

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-мае вырос на 12,3% - почти до 45 млн человек

Агентство Москва03:53

Авиаперевозчики РФ обслужили почти 45 млн человек в январе–мае

News.ru04:57

В России вырос объем пассажирских авиаперевозок

Российская газета03:30

Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%

Интерфакс03:10

Российские авиакомпании за январь-май нарастили перевозки до почти 45 млн пассажиров

ТАСС03:07
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