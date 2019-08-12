Экономика

Российские авиакомпании увеличили перевозки в июле на 10%Интерфакс 09:03

В январе-июле 2019 авиакомпании перевезли 71,8 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,7%. Пассажирооборот увеличился до 180 млрд пассажирокилометров (+13,6 %). Уточненные данные о перевозках Росавиация опубликует в конце этого месяца.
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В январе-июле российские авиакомпании увеличили перевозки на 11,7%

DP.RU09:42

Российские авиакомпании за семь месяцев увеличили перевозки на 11,7%

ТАСС09:23

Российские авиакомпании увеличили перевозки в июле на 10%

Интерфакс09:03

Авиакомпании РФ в январе-июле увеличили перевозки пассажиров на 11,7%

ПРАЙМ09:06

Пассажирские авиаперевозки в России в июле выросли на 10%

Rambler News Service09:01

Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле вырос на 9,9% - до 14,13 млн человек

Агентство Москва09:00
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Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России.
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На днях в социальных сетях компания Volkswagen анонсировала выход на российский рынок нового поколения седана Volkswagen Jetta.
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