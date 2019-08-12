Экономика
Российские авиакомпании увеличили перевозки в июле на 10%Интерфакс 09:03
В январе-июле 2019 авиакомпании перевезли 71,8 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,7%. Пассажирооборот увеличился до 180 млрд пассажирокилометров (+13,6 %). Уточненные данные о перевозках Росавиация опубликует в конце этого месяца.
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Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле вырос на 9,9% - до 14,13 млн человек
Агентство Москва09:00
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