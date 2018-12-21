Российские авиакомпании за январь-ноябрь 2018 года перевезли более 107,7 млн пассажиров — на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Политика Политика Силуанов рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

Политика Политика Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжались почти четыре часа Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры.

Политика Политика Володин предложил Путину проверить актуальность Конституции Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что можно пересмотреть Конституцию на предмет актуальности положений.

Общество Общество Сенатор Клишас ответил на расследование Навального Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Политика Политика Косачев предложил создать «список Браудера» Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предложил создать «список Браудера».

Экономика Экономика Путин подписал закон о повышении МРОТ на 117 рублей в 2019 году Президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ, предусматривающий рост минимальной оплаты труда в среднем на 117 рублей.

Политика Политика Путин подписал закон о любительской рыбалке Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Общество Общество Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.

Происшествия Происшествия Адвокат Дарьи Глушаковой. Денису грозит 10-летний срок Капитану "Спартака" Денису Глушакову грозит десять лет лишения свободы за вывод денег в особо крупном размере.

Происшествия Происшествия Экс-глава Росалкогольрегулирования арестован заочно Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна.

Происшествия Происшествия 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию убита в Тольятти В Тольятти вице-чемпионка России по плаванию Сафия Аскарова найдена мертвой.

Политика Политика Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего снять ролик про борт №1 Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт №1 — самолет Ил-96-300.

Политика Политика Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров ОСК Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров АО «Объединенной судостроительной корпорации», сообщает компания.

Спорт Спорт Биатлонист Шипулин объявил о завершении карьеры

Происшествия Происшествия В Дагестане три человека пострадали в результате обрушения моста Три человека пострадали в результате обрушения строящегося моста в дагестанском Буйнакске, сообщила РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Политика Политика Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.

Политика Политика Медведев расширил санкции против Украины Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины.

Политика Политика Военные предприятия Украины попали в список санкций России Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.

Происшествия Происшествия Пациент выстрелил во врача и покончил с собой в Петербурге По информации правоохранителей, мужчина, обратившийся за оказанием помощи в клинику, несколько раз выстрелил из двух травматических пистолетов в женщину-врача, а потом покончил с собой.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.

Общество Общество Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское

Общество Общество "Как со слухом у мэра?" Кадыров ответил на жалобу маленького блогера Кадыров опубликовал в сети "ВКонтакте" обращение мальчика, обратив на него внимание главы Грозного Ибрагима Закриева.

Политика Политика Адвокат Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки в феврале

Экономика Экономика Росавиация впервые передала Шереметьево аэродром Гендиректор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко и глава Росавиации Александр Нерадько подписали концессионное соглашение, которое предусматривает передачу московскому аэропорту аэродрома.

Общество Общество Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина

Политика Политика Путин: Итоги реализации нацпроектов россияне увидят уже в 2019 году Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Государственной Думы и Совета Федерации заявил, что уже в наступающем году граждане страны почувствуют позитивные результатов реализации национальных проектов.

Происшествия Происшествия В Москве таксист протащил инспектора ДПС 50 метров по проезжей части В Москве таксист зажал руку инспектора ДПС стеклоподъемником и протащил его 50 метров по дороге, сообщает сайт столичного управления Следственного комитета РФ.

Авто Авто Новые автомобильные номера начнут выдавать летом 2019 года

Происшествия Происшествия В Хабаровском крае спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки 12 декабря ученые зафиксировали термическую аномалию.