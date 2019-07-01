Экономика
Авиакомпании РФ с января по май увеличили перевозки на 12,3%REGNUM 04:45
Российские авиакомпании с января по май перевезли на 12,3% пассажиров больше, чем за тот же период в 2018 году. Об этом говорится в сообщении Росавиации. За пять месяцев года услугами отечественных компаний воспользовались 44,88 млн пассажиров.
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