Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в ЧехиюПятый канал 01:43

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Как сообщается на официальном сайте «Аэрофлота»
, пассажиров отменённых рейсов будут перевозить на двух не отменённых рейсах, а также передадут на рейсы других перевозчиков.
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