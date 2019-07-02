Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в ЧехиюПятый канал 01:43
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Как сообщается на официальном сайте «Аэрофлота», пассажиров отменённых рейсов будут перевозить на двух не отменённых рейсах, а также передадут на рейсы других перевозчиков.Московский Комсомолец02:50
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Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков
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В Крыму назвали слова о силовом возвращении полуострова Украине фарсом
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал фарсом слова бывшего представителя президента Украины Бориса Бабина о силовом сценарии возвращения полуострова под юрисдикцию Киева.
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Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
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Медведев предложил уголовное наказание за срыв торгов по нацпроектам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам предложил ввести уголовную ответственность за демпинг и срыв торгов в ходе реализации нацпроектов.
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Происшествия
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Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
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Политика
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Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
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Интернет
«Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков»
«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а блоки с информацией от связанных с компанией сервисов («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
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Происшествия
Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы
Обновлено в 08:08
Политика
Зеркаль заменит ушедшего в отпуск Климкина на посту главы МИД Украины
Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра иностранных дел Украины, пока глава ведомства Павел Климкин находится в «политическом отпуске».
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Политика
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Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем
Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей.
Обновлено в 07:33
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
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Единоборства
Как Нурмагомедов готовится к бою с Порье
Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов готовится к бою с американцем Дастином Порье.
Обновлено в 08:28
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
Обновлено в 08:40
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Спорт
Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге
Екатеринбург официально стал местом проведения в 2023 году XXXII Всемирной летней Универсиады. Такое решение было принято 2 июля в Неаполе.
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Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
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По мнению представителей ИКМО «Сампсониевское», Санкт-Петербургская избирательная комиссия не является вышестоящей по отношению к ИКМО, поэтому ее решения не могут содержать требования, обязательные для исполнения муниципальными комиссиями.
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Происшествия
Британку высадили из самолета за слишком глубокое декольте
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Общество
Больше половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) после выхода на пенсию планируют продолжить работать.
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Из летевшего над Лондоном самолёта выпало тело
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Росстат впервые за 20 лет обновил сайт
Действующий портал Росстата был запущен ровно 20 лет назад — в 1999 году.
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Экономика
Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду
"В части мер, направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды, Роспотребнадзором подготовлено и направлено в Минпромторг предложение по введению маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды", - говорится в документах.
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ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
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