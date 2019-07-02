с чего всё началось

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.

Политика В Крыму назвали слова о силовом возвращении полуострова Украине фарсом Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал фарсом слова бывшего представителя президента Украины Бориса Бабина о силовом сценарии возвращения полуострова под юрисдикцию Киева.

Политика Медведев предложил уголовное наказание за срыв торгов по нацпроектам Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам предложил ввести уголовную ответственность за демпинг и срыв торгов в ходе реализации нацпроектов.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Футбол Футболист Новосельцев перешел из «Зенита» в «Сочи» Российский защитник Иван Новосельцев перешел из петербургского "Зенита" в "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Авто Названы самые популярные модели авто на Дальнем Востоке Самой популярной моделью авто в Дальневосточном федеральном округе стала японская Toyota Corolla.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Политика Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше» Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.

Интернет «Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков» «Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а блоки с информацией от связанных с компанией сервисов («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».

Общество Изучена причина наводнения в Иркутской области Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

Политика Зеркаль заменит ушедшего в отпуск Климкина на посту главы МИД Украины Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра иностранных дел Украины, пока глава ведомства Павел Климкин находится в «политическом отпуске».

Политика ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму Предстоящими выборами в Мосгордуму не интересуются 89% москвичей, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.

Политика Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей.

Футбол Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту» Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Единоборства Как Нурмагомедов готовится к бою с Порье Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов готовится к бою с американцем Дастином Порье.

Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Спорт Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге Екатеринбург официально стал местом проведения в 2023 году XXXII Всемирной летней Универсиады. Такое решение было принято 2 июля в Неаполе.

Армия и оружие Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.

Общество Уличенная в нарушениях ИКМО в Петербурге пыталась засудить Горизбирком По мнению представителей ИКМО «Сампсониевское», Санкт-Петербургская избирательная комиссия не является вышестоящей по отношению к ИКМО, поэтому ее решения не могут содержать требования, обязательные для исполнения муниципальными комиссиями.

Общество Больше половины россиян хотят работать после выхода на пенсию Больше половины россиян (56,3%) после выхода на пенсию планируют продолжить работать.

Общество Росстат впервые за 20 лет обновил сайт Действующий портал Росстата был запущен ровно 20 лет назад — в 1999 году.