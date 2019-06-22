Политика
«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июляRT на русском 01:09
В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации. Об этом сообщила пресс-служба компании.
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с чего всё началось
«Пассажирам может быть предложено без удержания дополнительных средств изменить перевозку, пунктом начала или окончания которой является Тбилиси, на Ереван или Владикавказ в пределах периода полетов по первоначальному билету», - говорится в сообщении на сайте компании.Ридус02:34
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:17, Вашингтон
Хоккей
Хоккеист сборной России назвал россиян «хмурыми и злыми»
Хоккеист сборной России и клуба «Колорадо» Никита Задоров дал интервью «Спорт Экпресс», в котором рассказал о разнице между американцами и канадцами, с одной стороны, и русскими, с другой.
Обновлено в 07:30
Наука
Ученых удивила реакция жителей Китая на интернет без цензуры
Подавляющее большинство жителей КНР не имеют доступа к ряду глобальных интернет-ресурсов, включая социальные сети и некоторые СМИ.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать
Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Музыка
Алина Загитова представила шоу-номер под любимую песню Медведевой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии откатала показательную программу под песню Billie Eilish Bad Guy.
Обновлено в 06:55
Политика
В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения
Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 07:27
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 04:44
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
У бывшего чемпиона мира по боксу была диагностирована опухоль головного мозга.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной
Жена продюсера Бари Алибасова — актриса Лидия Федосеева-Шукшина — на фоне бронхиальной астмы почувствовала приступ удушья и вызвала «скорую», рассказал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:36
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Наука
Маск заявил о постепенном вымирании человечества
Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
В Алма-Ате открыли памятник фигуристу Денису Тену
Мемориал погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену появился на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алма-Ате.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Петербурге при обрушении лесов пострадали трое рабочих
Обновлено в 07:55
Политика
Туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию
Все туроператоры в России подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию.
Обновлено в 08:11
Наука
Найдены артефакты саламинского сражения в Греции
Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол
«Локомотив» готов приобрести игрока сборной Норвегии за €6 млн
Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении защитника стамбульского "Галатасарая" Мартина Линнеса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:44
Политика
Путина спросили о возможности передачи Курил Японии
Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".
Обновлено в 04:34
Политика
«Нет больше Грузии»: режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
Обновлено вчера в 18:41
Армия и оружие
Новую фигуру высшего пилотажа «Ночного охотника» показали на видео
Телеканал «Звезда» показал на видео новую фигуру высшего пилотажа Ми-8 или «Ночного охотника».
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Татарстане после массовой драки призывников проверят военкомат
Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку в военкомате из-за массовой драки призывников.
Обновлено в 07:53
Политика
Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки
Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
В Киеве проходят похороны Тымчука
В Киеве в центральном доме офицеров проходит церемония прощания с украинским пропагандистом Тымчуком.
Обновлено в 05:35
Футбол
Футболист ЦСКА Бекао заинтересовал «Наполи»
Защитник московского ЦСКА Бекао в скором времени может оказаться в итальянском чемпионате, где к нему проявляет заинтересованность "Наполи".
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Глава СКР взял на контроль дело об избиении полицейскими журналиста
Позднее стало известно, что в этом же ОВД избили Михеенко. Было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 07:23