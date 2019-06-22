Политика

«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июляRT на русском 01:09

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Читать в источнике
с чего всё началось
«Пассажирам может быть предложено без удержания дополнительных средств изменить перевозку, пунктом начала или окончания которой является Тбилиси, на Ереван или Владикавказ в пределах периода полетов по первоначальному билету», - говорится в сообщении
 на сайте компании.
Ридус02:34

Подробнее о событии

«Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля

ТАСС01:22

Российские авиакомпании объявили о прекращении рейсов в Грузию

Эхо Москвы06:00

«Аэрофлот» в июле полностью прекратит полёты в Грузию

News.ru01:41

Российские авиакомпании закрыли продажу билетов в Грузию с 8 июля

РБК06:21

«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля

RT на русском01:09

«Аэрофлот» полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию с 8 июля

Агентство Москва00:46

«Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает полёты в Грузию

Говорит Москва00:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:17, Вашингтон
Общество

Томская область присоединилась к всероссийской акции «Горсть Памяти»

Обновлено в 00:09
Хоккей

Хоккеист сборной России назвал россиян «хмурыми и злыми»

Хоккеист сборной России и клуба «Колорадо» Никита Задоров дал интервью «Спорт Экпресс», в котором рассказал о разнице между американцами и канадцами, с одной стороны, и русскими, с другой.
Обновлено в 07:30
Наука

Ученых удивила реакция жителей Китая на интернет без цензуры

Подавляющее большинство жителей КНР не имеют доступа к ряду глобальных интернет-ресурсов, включая социальные сети и некоторые СМИ.
Обновлено вчера в 02:28
Политика

Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать

Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
Обновлено вчера в 16:11
Политика

Медведев ответил на обвинения Грузии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Музыка

Алина Загитова представила шоу-номер под любимую песню Медведевой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии откатала показательную программу под песню Billie Eilish Bad Guy.
Обновлено в 06:55
Политика

В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения

Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 07:27
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Спорт

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

У бывшего чемпиона мира по боксу была диагностирована опухоль головного мозга.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Обновлено в 06:59
Происшествия

В Москве трое детей упали с аттракциона

Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной

Жена продюсера Бари Алибасова — актриса Лидия Федосеева-Шукшина — на фоне бронхиальной астмы почувствовала приступ удушья и вызвала «скорую», рассказал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:36
Общество

Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда

Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Наука

Маск заявил о постепенном вымирании человечества

Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия

В Алма-Ате открыли памятник фигуристу Денису Тену

Мемориал погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену появился на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алма-Ате.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Петербурге при обрушении лесов пострадали трое рабочих

Обновлено в 07:55
Политика

Туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию

Все туроператоры в России подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Схвачен мужчина, зарубивший топором бывшую жену и ее родителей

Обновлено в 04:06
Наука

Найдены артефакты саламинского сражения в Греции

Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол

«Локомотив» готов приобрести игрока сборной Норвегии за €6 млн

Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении защитника стамбульского "Галатасарая" Мартина Линнеса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:44
Политика

Путина спросили о возможности передачи Курил Японии

Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".
Обновлено в 04:34
Политика

«Нет больше Грузии»: режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси

Обновлено вчера в 18:41
Армия и оружие

Новую фигуру высшего пилотажа «Ночного охотника» показали на видео

Телеканал «Звезда» показал на видео новую фигуру высшего пилотажа Ми-8 или «Ночного охотника».
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Татарстане после массовой драки призывников проверят военкомат

Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку в военкомате из-за массовой драки призывников.
Обновлено в 07:53
Политика

Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки

Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

В Киеве проходят похороны Тымчука

В Киеве в центральном доме офицеров проходит церемония прощания с украинским пропагандистом Тымчуком.
Обновлено в 05:35
Футбол

Футболист ЦСКА Бекао заинтересовал «Наполи»

Защитник московского ЦСКА Бекао в скором времени может оказаться в итальянском чемпионате, где к нему проявляет заинтересованность "Наполи".
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Глава СКР взял на контроль дело об избиении полицейскими журналиста

Позднее стало известно, что в этом же ОВД избили Михеенко. Было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 07:23
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное