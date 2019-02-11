Экономика
Российские авиакомпании могут лишиться льготных тарифов в аэропортахКоммерсантъ вчера в 22:52
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Александр Редько сообщил, что ведомство поддерживает предложение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) об уравнивании тарифов на оказание аэропортовых услуг для отечественных и иностранных перевозчиков при выполнении ими международных рейсов.
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с чего всё началось
По сути, у ФАС есть два варианта решения проблемы: постепенно подтянуть цену услуг для российских авиакомпаний до уровня международных или несколько снизить стоимость для зарубежных перевозчиков, одновременно подтянув тарифы для местных авиакомпаний.Известиявчера в 16:01
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