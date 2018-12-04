Шоу-бизнес
Российские музыканты и артисты рассказали о размере полагающихся им пенсионных выплат и своем отношении к работе после выхода на заслуженный отдых. Так, телеведущая Роза Сябитова отметила, что получает 14 тыс. в месяц, но не собирается жить только на эту сумму, пишет «СтарХит».
Известия02:53
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Нужно бояться бедной старости, а не пенсии. Я к ней начала готовиться еще с момента получения первой зарплаты.. И стала звездой для того, чтобы побольше денег заработать. Да, получаю пенсию, но не собираюсь жить только на нее.
— Роза Сябитова, российская ведущаяМосковский Комсомолец 01:52
с чего всё началось
Певцы и актеры нечасто оглашают размеры своих пенсий, поскольку иногда выплаты оказываются совсем крошечными. Так, Владимир Винокур получает всего 10 тысяч рублей, а Алла Пугачева 17. Поклонники уже давно привыкли к тому, что гонорары артистов порой исчисляются миллионами.StarHit.ruвчера в 20:30
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