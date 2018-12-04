Одну из самых больших пенсий получает София Ротару: в пересчете на рубли у звезды выходит порядка 35-ти тысяч. А вот размер ежемесячных выплат Михаила Боярского составляет всего 20 тысяч рублей, но знаменитый Д'Артаньян не привык жаловаться.

с чего всё началось

Нужно бояться бедной старости, а не пенсии. Я к ней начала готовиться еще с момента получения первой зарплаты.. И стала звездой для того, чтобы побольше денег заработать. Да, получаю пенсию, но не собираюсь жить только на нее.

Российские музыканты и артисты рассказали о размере полагающихся им пенсионных выплат и своем отношении к работе после выхода на заслуженный отдых. Так, телеведущая Роза Сябитова отметила, что получает 14 тыс. в месяц, но не собирается жить только на эту сумму, пишет «СтарХит».

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