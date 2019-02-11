Экономика

Российские археологи получат возможность работать в Саудовской АравииТАСС 00:25

Российские археологи получат возможность работать в Саудовской Аравии, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Саудовская Аравия инвестирует в российский туризм

Политика Сегодня02:56

Российским археологам разрешат работать в Саудовской Аравии

RT на русском02:41

Саудовское кино: от запрещенного удовольствия к мегаиндустрии

REGNUMвчера в 05:39

РФПИ инвестирует в Неом

Коммерсантъ01:00

Саудовская Аравия будет наращивать инвестиции в туристические проекты в РФ

ТАСС02:38

Саудовская Аравия выразила заинтересованность в росте турпотока из России

Говорит Москва01:18

Саудовская Аравия хочет принимать больше туристов из России

РИА Новости02:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 03:30, Вашингтон
Происшествия

В Белоруссии школьник убил учительницу и ученика

В городе Столбцы Минской области ученик средней школы нанес ножевые ранения учительнице и трем школьникам.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Капитан судна «Норд» вернулся в Крым

Капитан арестованного российского сейнера "Норд" Владимир Горбенко, который находился на Украине под следствием, вернулся в Крым.
Обновлено в 01:51
Космос

Российский спутник засек неизвестные науке физические явления

"Ломоносов" занимается изучением транзиентных световых явлений (кратковременные вспышки) в верхней части атмосферы Земли и радиационных характеристик земной магнитосферы.
Обновлено вчера в 19:08
Армия и оружие

Министр обороны Британии предупредит РФ о высокой цене за провокации

После выходы из Европейского союза (ЕС) Лондон должен увеличить свое присутствие в мире, а России следует готовиться «платить за свои провокации».
Обновлено в 01:18
Транспорт

В Москве запустят первый беспилотный трамвай

В Москве в ближайшее два месяца начнут тестировать первый в России беспилотный трамвай.
Обновлено вчера в 21:10
Кино

В Театре имени Моссовета прощаются с Сергеем Юрским

Прощание с Юрским началось в театре Моссовета в 11 часов утра.
Обновлено в 03:20
Общество

В сети показали Трампа с лысиной и без загара

Автор снимка рассказал, что хотел показать «настоящего» Трампа — с естественным оттенком кожи и без пересаженных волос.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

В ДТП в Таиланде погибли двое россиян

На острове Пхукет в Таиланде в ДТП погибли двое российских туристов, передает РИА Новости.
Обновлено в 00:42
Кино

«Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм

Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.
Обновлено вчера в 16:37
Политика

Сурков описал историческую роль «большой политической машины Путина»

В России сложилось государство нового типа, которое станет «средством выживания и возвышения российской нации» на весь предстоящий век, считает помощник президента России Владислав Сурков.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

В Польше похвастались «срывом планов» России по Балтийскому морю

Польский военный эксперт Максимилиан Дура заявил, что Польша "похоронила" планы России на сохранение морских транспортных путей в Балтийском море.
Обновлено в 00:40
Общество

У Coca-Cola появился новый вкус

Coca-Cola анонсировала выпуск газированного напитка с новым вкусом — апельсина и ванили.
Обновлено в 03:20
Технологии

В России появится приложение для вызова беспилотных такси

Специалисты группы "Автонет" разрабатывают приложение для вызова беспилотных такси с виртуальным водителем, с которым можно будет пообщаться, а при следующей поездке — вернуться к старому диалогу.
Обновлено в 03:16
Экономика

Система «Платон» заработает в Индии

По оценке директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, доработка и адаптация "Платона" для Индии может обойтись примерно в 2,9-4,4 млрд руб. В РТИТС рассказали, что работы по развертыванию системы "Платон" на автомагистрали Нью-Дели — Мумбай протяженностью 1419 км начались в январе.
Обновлено в 02:24
Общество

Минпромторг намерен вернуть в города палатки и ларьки

На улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.
Обновлено вчера в 15:44
Космос

Илон Маск рассказал о превосходстве нового двигателя SpaceX над РД-180

Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Экс-замглавы МВД Якутии осужден за попытку изнасилования подчиненной

Суд вынес приговор бывшему заместителю министра внутренних дел - начальнику следственного управления МВД по Якутии Николаю Мамчуру.
Обновлено в 03:23
Общество

Умер экс-гендиректор The Walt Disney Company Рон Миллер

Бывший генеральный директор компании The Walt Disney Company Рон Миллер скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 03:19
Экономика

Расходы на нацпроекты за 6 лет превысят 25,7 трлн рублей

На реализацию национальных проектов по 12 направлениям стратегического развития с 2019 по 2024 гг. потребуется более 25,7 трлн руб.
Обновлено в 03:25
Музыка

Childish Gambino получил премию «Грэмми» в номинации «Песня года»

Американский исполнитель Childish Gambino стал лауреатом престижной музыкальной премии «Грэмми» в номинации «Песня года».
Обновлено вчера в 22:47
Экономика

Названы российские регионы с самым доступным бензином

Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.
Обновлено вчера в 17:10
Общество

На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей

Обновлено 09 февраля в 06:08
Общество

Семь российских регионов переходят на цифровое вещание

На цифровое телевещание сегодня переходят еще семь российских регионов.
Обновлено вчера в 21:49
Космос

NASA опубликовало сделанную марсоходом Curiosity панораму Марса

NASA опубликовало на своем сайте панорамное видео Марса, сделанное американским марсоходом Curiosity.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В суд направлено дело о хищениях более 20 млн руб. на Восточном

Следователи направили в суд дело нескольких сотрудников Спецстроя, которых обвиняют в хищениях более 20 млн руб. при строительстве космодрома Восточный, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).
Обновлено 05 февраля в 01:01
Экономика

Российские авиакомпании могут лишиться льготных тарифов в аэропортах

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Александр Редько сообщил, что ведомство поддерживает предложение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) об уравнивании тарифов на оказание аэропортовых услуг для отечественных и иностранных перевозчиков при выполнении ими международных рейсов.
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие

ДНР: пьяные украинские зенитчики обстреляли склад в Краматорске

Обновлено вчера в 15:51
Гаджеты

Названы лучшие Android-смартфоны стоимостью до 20 тысяч рублей

Названы лучшие Android-смартфоны, стоимость которых не превышает 20 тысяч рублей.
Обновлено в 01:29
Транспорт

Госдума предложила отменить эвакуацию неверно припаркованных машин

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не эвакуировать неправильно припаркованные автомобили осенью и зимой, если они не мешают другим участникам движения.
Обновлено вчера в 22:20
Кино

Вышел новый трейлер «Аладдина» с Уиллом Смитом в образе Джинна

Walt Disney Pictures выпустили новый тизер-трейлер фильма «Аладдин», в котором Уилл Смит предстал в образе классического синего Джинна.
Обновлено в 02:41
ещё по теме
Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity, ведущим фондом прямых инвестиций с капиталом под управлением в объёме более 1 млрд долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Саудовская Аравия
Государство
Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное