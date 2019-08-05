Футбол

Российские арбитры получили назначения на матчи Лиги ЕвропыЕвро-футбол.ру 07:54

Три бригады российских арбитров были назначены на матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы.
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Российские арбитры получили назначения на матчи Лиги Европы

Евро-футбол.ру07:54

Три российских арбитра назначены на отборочные матчи Лиги Европы

Sportbox.RU08:10

Три российских арбитра назначены на отборочные матчи Лиги Европы

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