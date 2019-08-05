Футбол

Российские арбитры получили назначения на матчи Лиги ЕвропыЕвро-футбол.ру 07:54

Три бригады российских арбитров были назначены на матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы.
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Российские арбитры получили назначения на матчи Лиги Европы

Евро-футбол.ру07:54

Российские арбитры Безбородов, Левников и Иванов рассудят матчи отборочного раунда ЛЕ

ТАСС07:40

Три российских арбитра назначены на отборочные матчи Лиги Европы

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Три российских арбитра назначены на отборочные матчи Лиги Европы

Sportbox.RU08:10

Иванов назначен на матч квалификации ЛЕ «Партизан» - «Малатьяспор»

РИА Новости05:51
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
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