Футбол
Российские арбитры получили назначения на матчи Лиги ЕвропыЕвро-футбол.ру 07:54
Три бригады российских арбитров были назначены на матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы.
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Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
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Авто
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Происшествия
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Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39