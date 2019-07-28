Экономика
Российские аптеки активно теряют покупателейiReactor вчера в 15:38
Российские аптечные сети розничных продаж отчитались о резком снижении выручки в текущем финансовом квартале почти на 5%.
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Гаджеты
Бренд Zeiss считает, что 64 Мп в смартфонах не нужны
Обновлено в 03:21
Здоровье
В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака
Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Милана Кержакова встречается с 19-летним хоккеистом
Три месяца назад 25-летняя жена футболиста Александра Кержакова поставила официальную точку в отношениях с мужем.
Обновлено в 03:00
Политика
В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.
Обновлено в 03:42
Политика
Соратник Зеленского: «дебилы» желают отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию «Страна.ua», что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы, отмечает РИА Новости.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Приморье мужчина умер в реабилитационном центре без лицензии
Позже выяснилось, что у «Расцвета» не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества.
Обновлено в 02:55
Общество
Сотни тысяч россиян просят потушить пожары в Сибири
По данным на утро 29 июля, общая площадь пожаров в четырех регионах Сибири превысила 1,6 млн га. Еще 1,13 млн га леса горит в Якутии.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:10
Религия
Православные Северной Осетии пожаловались на религиозное притеснение
Прихожане православных храмов Северной Осетии направили письменное обращение архиепископу Аланскому и Владикавказскому Леониду, в котором рассказали об их притеснении властями республики.
Обновлено в 06:04
Гаджеты
Xiaomi анонсировала микроволновую печь с Wi-Fi и голосовым управлением за 58 долларов
Компания Xiaomi через свою платформу коллективного финансирования начала сбор средств на выпуск микроволновой печи, которая будет выпущена в линейке умных бытовых устройств Mijia.
Обновлено в 03:18
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником ПСВ Хендриксом
Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
Названы востребованные рабочие профессии в России
Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 04:52
Кино
Энди Серкис может снять «Венома 2»
Режиссёрское кресло проекта могут занять Энди Серкис («Маугли»), Трэвис Найт («Бамблби») и Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян»).
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о гибели троих россиян из ЧВК «Щит» в Сирии
Первые потери понесла российская ЧВК, известная как «Щит»: в Сирии погибли трое россиян. Об этом сообщает «Новая газета».
Обновлено в 05:54
Космос
Первый запуск к МКС корабля Crew Dragon с экипажем отложен
Обновлено в 04:21
Происшествия
Двоих петербуржцев осудили на 4 года за самосуд над школьником
Двое мужчин, знакомых матери школьника, били подростка металлической пряжкой, пытали электрическим током и затушили о голову ребенка сигарету.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено 27 июля в 10:07
Наука
Составлена молекулярная карта гидры
Ученые из Калифорнийского университета проанализировали РНК-транскриптомы 25 000 клеток гидры для того чтобы узнать, как происходит процесс дифференцировки на молекулярном уровне.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Обновлено вчера в 16:43
Футбол
Бразильский клуб может купить игрока «Спартака»
Обновлено в 05:42