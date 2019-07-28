Экономика

Российские аптеки активно теряют покупателейiReactor вчера в 15:38

Российские аптечные сети розничных продаж отчитались о резком снижении выручки в текущем финансовом квартале почти на 5%.
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Граждане России стали реже покупать лекарства

Красная веснавчера в 17:16

Россияне стали экономить на лекарствах

АБНвчера в 13:21

В РФ продажи лекарств снизились почти на 5%

RuNews24.ruвчера в 14:37

Покупатели экономят на лекарствах: аптеки столкнулись с падением продаж

Forbesвчера в 14:10

Российские аптеки отчитались о падении продаж

Эхо Москвывчера в 14:02

Продажи российских аптечных сетей в июне снизились на 4,7%

Retailer.ruвчера в 17:07

Фармритейлеры теряют покупателей

Коммерсантъвчера в 12:29
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:14, Вашингтон
Гаджеты

Бренд Zeiss считает, что 64 Мп в смартфонах не нужны

Обновлено в 03:21
Здоровье

В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака

Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов

Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Общество

В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Общество

В США умерла самая умная в мире собака

В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Политика

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача

Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Милана Кержакова встречается с 19-летним хоккеистом

Три месяца назад 25-летняя жена футболиста Александра Кержакова поставила официальную точку в отношениях с мужем.
Обновлено в 03:00
Политика

В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы

Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.
Обновлено в 03:42
Политика

Соратник Зеленского: «дебилы» желают отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию «Страна.ua», что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы, отмечает РИА Новости.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Приморье мужчина умер в реабилитационном центре без лицензии

Позже выяснилось, что у «Расцвета» не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества.
Обновлено в 02:55
Общество

Сотни тысяч россиян просят потушить пожары в Сибири

По данным на утро 29 июля, общая площадь пожаров в четырех регионах Сибири превысила 1,6 млн га. Еще 1,13 млн га леса горит в Якутии.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек

За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика

Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:10
Религия

Православные Северной Осетии пожаловались на религиозное притеснение

Прихожане православных храмов Северной Осетии направили письменное обращение архиепископу Аланскому и Владикавказскому Леониду, в котором рассказали об их притеснении властями республики.
Обновлено в 06:04
Гаджеты

Xiaomi анонсировала микроволновую печь с Wi-Fi и голосовым управлением за 58 долларов

Компания Xiaomi через свою платформу коллективного финансирования начала сбор средств на выпуск микроволновой печи, которая будет выпущена в линейке умных бытовых устройств Mijia.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Суд отказался признать внебрачного сына Станислава Говорухина

Обновлено в 05:00
Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником ПСВ Хендриксом

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено вчера в 17:53
Общество

Названы востребованные рабочие профессии в России

Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 04:52
Кино

Энди Серкис может снять «Венома 2»

Режиссёрское кресло проекта могут занять Энди Серкис («Маугли»), Трэвис Найт («Бамблби») и Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян»).
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о гибели троих россиян из ЧВК «Щит» в Сирии

Первые потери понесла российская ЧВК, известная как «Щит»: в Сирии погибли трое россиян. Об этом сообщает «Новая газета».
Обновлено в 05:54
Космос

Первый запуск к МКС корабля Crew Dragon с экипажем отложен

Обновлено в 04:21
Происшествия

Двоих петербуржцев осудили на 4 года за самосуд над школьником

Двое мужчин, знакомых матери школьника, били подростка металлической пряжкой, пытали электрическим током и затушили о голову ребенка сигарету.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено 27 июля в 10:07
Наука

Составлена молекулярная карта гидры

Ученые из Калифорнийского университета проанализировали РНК-транскриптомы 25 000 клеток гидры для того чтобы узнать, как происходит процесс дифференцировки на молекулярном уровне.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика

Обновлено вчера в 16:43
Футбол

Бразильский клуб может купить игрока «Спартака»

Обновлено в 05:42
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