Экономика

Российские аптеки активно теряют покупателейiReactor вчера в 15:38

Российские аптечные сети розничных продаж отчитались о резком снижении выручки в текущем финансовом квартале почти на 5%.
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Граждане России стали реже покупать лекарства

Красная веснавчера в 17:16

Продажи российских аптечных сетей в июне снизились на 4,7%

Retailer.ruвчера в 17:07

Покупатели экономят на лекарствах: аптеки столкнулись с падением продаж

Forbesвчера в 14:10

В РФ продажи лекарств снизились почти на 5%

RuNews24.ruвчера в 14:37

Российские аптеки отчитались о падении продаж

Эхо Москвывчера в 14:02

Россияне стали экономить на лекарствах

АБНвчера в 13:21

Фармритейлеры теряют покупателей

Коммерсантъвчера в 12:29
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:27, Вашингтон
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Губернатор Крансоярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Не справились с бизнесом: сестра Жанны Фриске разводится с мужем

Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья разводится с мужем, 32-летним сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Армия США выбрала патроны для «винтовки будущего»

Армия США подтвердила проектирование и разработку нового семейства боеприпасов: они будут использоваться как в перспективных штурмовых винтовках, так и в пулеметах.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено 27 июля в 20:08
Политика

Киев хочет ввести санкции против строивших Крымский мост компаний

Киев хочет ввести санкции против компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.
Обновлено в 06:57
Политика

Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Иран показал на видео захват британского танкера

Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля.
Обновлено в 05:36
Гаджеты

AMD, наконец, решила ошибку с Destiny 2 на Ryzen 3000 выпуском нового драйвера чипсета

После запуска новых процессоров AMD владельцы Ryzen серии 3000 столкнулись с неожиданной проблемой: они не смогли играть в кооперативный шутер Destiny 2. Аналогичный сбой приводил ко сбоям загрузки в новейших дистрибутивах Linux версии 2019 года.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes

Поклонник разбил автомобиль певицы Земфиры.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

Россия возродит расформированные при Горбачеве полки

Обновлено в 06:15
Происшествия

Навального выписали из больницы и отправили в спецприемник

Обновлено в 06:58
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Политика

В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ

После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.
Обновлено в 06:58
Политика

Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено 27 июля в 12:31
Политика

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане

Обновлено вчера в 07:59
Гаджеты

Meizu уволила 30% сотрудников и закрыла почти все магазины

Инсайдеры утверждают, что Meizu в этом году сократила 30% своих сотрудников – на данный момент в китайской компании осталось лишь около 1000 работников.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в Сирии

Обновлено в 06:40
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Происшествия

В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак

В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
Обновлено в 07:01
Музыка

Rammstein выступит в Москве

Немецкая рок-группа Rammstein в рамках своего европейского тура в поддержку вышедшего в мае первого за 10 лет нового альбома, носящего название группы, в понедельник выступит на московском стадионе "Лужники".
Обновлено вчера в 17:05
Экономика

«Росгеология» просится в арктическую разведку

Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
Обновлено вчера в 18:18
Футбол

Месси подвергся нападению на Ибице

Неизвестный пытался напасть на форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, проводящего отпуск на Ибице.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина вышла на дорожку в нижнем белье и рыболовной сети

Бывшая солистка группы SEREBRO, а ныне сольная солистка Molly, вышла на дорожку в трусиках с высокой талией, черном топе и металлической сетке, которую гости сразу же окрестили рыболовной сетью.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

МЧС увеличит группировку по тушению лесных пожаров

Обновлено в 07:09
Авто

Мастера тюнинга превратили Chevrolet Camaro во внедорожник. Видео

Для создания оригинального внедорожника мастера тюнинга взяли кузов от старого Шевроле Камаро и поставили его на базу Hummer H1.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

Представитель Глюк’оZы прокомментировал слухи о ее разводе

С недавних пор поклонники обсуждают возможное расставание Натальи с бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено в 04:00
Футбол

Патрис Эвра объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной Франции по футболу Патрис Эвра объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 06:24
Гаджеты

Смартфоны Samsung Galaxy R3 и R5 получат аккумуляторы на 4500 мАч

Первые две модели оснастят батареей 4000 мАч, а последний получит аккумулятор на 4500 мАч.
Обновлено вчера в 14:00
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