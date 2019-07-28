Экономика
Российские аптеки активно теряют покупателейiReactor вчера в 15:38
Российские аптечные сети розничных продаж отчитались о резком снижении выручки в текущем финансовом квартале почти на 5%.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:27, Вашингтон
Общество
Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным
Губернатор Крансоярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Не справились с бизнесом: сестра Жанны Фриске разводится с мужем
Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья разводится с мужем, 32-летним сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Армия США выбрала патроны для «винтовки будущего»
Армия США подтвердила проектирование и разработку нового семейства боеприпасов: они будут использоваться как в перспективных штурмовых винтовках, так и в пулеметах.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Политика
Киев хочет ввести санкции против строивших Крымский мост компаний
Киев хочет ввести санкции против компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.
Обновлено в 06:57
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Иран показал на видео захват британского танкера
Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля.
Обновлено в 05:36
Гаджеты
AMD, наконец, решила ошибку с Destiny 2 на Ryzen 3000 выпуском нового драйвера чипсета
После запуска новых процессоров AMD владельцы Ryzen серии 3000 столкнулись с неожиданной проблемой: они не смогли играть в кооперативный шутер Destiny 2. Аналогичный сбой приводил ко сбоям загрузки в новейших дистрибутивах Linux версии 2019 года.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes
Поклонник разбил автомобиль певицы Земфиры.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Россия возродит расформированные при Горбачеве полки
Обновлено в 06:15
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Политика
В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ
После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.
Обновлено в 06:58
Политика
Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено 27 июля в 12:31
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане
Обновлено вчера в 07:59
Гаджеты
Meizu уволила 30% сотрудников и закрыла почти все магазины
Инсайдеры утверждают, что Meizu в этом году сократила 30% своих сотрудников – на данный момент в китайской компании осталось лишь около 1000 работников.
Обновлено в 04:02
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак
В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
Обновлено в 07:01
Музыка
Rammstein выступит в Москве
Немецкая рок-группа Rammstein в рамках своего европейского тура в поддержку вышедшего в мае первого за 10 лет нового альбома, носящего название группы, в понедельник выступит на московском стадионе "Лужники".
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
«Росгеология» просится в арктическую разведку
Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
Обновлено вчера в 18:18
Футбол
Месси подвергся нападению на Ибице
Неизвестный пытался напасть на форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, проводящего отпуск на Ибице.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина вышла на дорожку в нижнем белье и рыболовной сети
Бывшая солистка группы SEREBRO, а ныне сольная солистка Molly, вышла на дорожку в трусиках с высокой талией, черном топе и металлической сетке, которую гости сразу же окрестили рыболовной сетью.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
МЧС увеличит группировку по тушению лесных пожаров
Обновлено в 07:09
Авто
Мастера тюнинга превратили Chevrolet Camaro во внедорожник. Видео
Для создания оригинального внедорожника мастера тюнинга взяли кузов от старого Шевроле Камаро и поставили его на базу Hummer H1.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Представитель Глюк’оZы прокомментировал слухи о ее разводе
С недавних пор поклонники обсуждают возможное расставание Натальи с бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено в 04:00
Футбол
Патрис Эвра объявил о завершении карьеры
Бывший защитник сборной Франции по футболу Патрис Эвра объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 06:24
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy R3 и R5 получат аккумуляторы на 4500 мАч
Первые две модели оснастят батареей 4000 мАч, а последний получит аккумулятор на 4500 мАч.
Обновлено вчера в 14:00