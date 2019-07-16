Финансы
Российские акции дешевеют с начала июля. Вот 10 рекордсменов сниженияРБК вчера в 13:30
С начала июля свыше 20 компаний из каталога РБК Quote закрыли дивидендные реестры. За это время лидерами падения акций по причине дивидендного гэпа стали ценные бумаги группы компаний ЛСР, которая занимается строительством жилья и производством стройматериалов. Акции ЛСР в начале июля упали на 23%.
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Технологии
«Яндекс» нашел способ вычисления доходов пользователей своих сервисов
"Яндекс" разработал способ определения доходов пользователей своих сервисов. Компания зарегистрировала соответствующий патент.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
Обновлено вчера в 12:34
Кино
Автор «Секретных материалов» экранизирует «Warhammer 40,000»
Автор культового сериала "Секретные материалы" Фрэнк Спотниц перенесет на экраны серию знаменитых игр "Warhammer 40,000", сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:44
Транспорт
В России решили строить парковки-пазлы
В Подмосковье могут появиться механизированные многоуровневые парковки, сообщили «Известиям» в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Пожар в Барнауле уничтожил архитектурный памятник начала XX века
Историческое здание, имеющее статус памятника архитектуры регионального значения, сгорело ночью в четверг в Барнауле.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Команда Зеленского пообещала заставить Путина вести переговоры
11 июля Путин и Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе украинской стороны.
Обновлено вчера в 21:53
Гаджеты
Китайский клон iPhone XI показали на фото
Обновлено вчера в 03:36
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Кино
Барецкий станет добиваться участия Панина в съемках фильма «Брат-3»
Обновлено вчера в 13:28
Культура
HBO Max объявил о перезапуске сериала «Сплетница»
Неизвестно, появятся ли в сериале Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Эд Вествик и другие участники оригинального каста и будут ли хоть как-то продолжены линии их персонажей, но есть и хорошая новость: создатели «Сплетницы» заявлены как исполнительные продюсеры нового проекта, а значит, история осталась в надежных руках.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
Столтенберг заявил об отсутствии запросов на исключение Турции из НАТО
Ни одна страна НАТО не поднимала вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 20:34
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Обновлено вчера в 07:38
Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка
Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Как удалось выяснить журналистам РИА Новости, тюрьма, прозванная «библиотекой», находилась на территории Мариуполя и принадлежала запрещенному в РФ нацбатальону «Азов» при негласном покровительстве Службы безопасности Украины, что подтвердили как ее сотрудники, так и бывшие узники.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Украины
Российский президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство в упрощенном виде, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.
Обновлено вчера в 11:16
Транспорт
В России установят штраф за неоплату проезда по платным трассам
Штраф за попытку бесплатного проезда по платной дороге собираются ввести в России.
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Исследование: Эйфелева башня стала самым фотографируемым местом в мире
Эйфелева башня возглавила рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей мира, составленный сервисом "Облако Mail.ru".
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
В Индии назван истребитель-победитель опроса о закупке самолёта для ВВС страны
Обновлено вчера в 02:16
Теннис
Теннисист из Сан-Марино стал самым возрастным победителем матча в истории Кубка Дэвиса
На момент победы Вичини было 47 лет и 318 дней, что позволило ему стать самым возрастным победителем встречи в истории турнира.
Обновлено вчера в 21:41
Футбол
БАТЭ пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов
Белорусский БАТЭ переиграл польский "Пяст" в ответном матче первого раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Трамп прокомментировал итоги голосования по резолюции по импичменту
Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал то, что Конгресс США проголосовал против рассмотрения резолюции по импичменту.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Зеленский объяснил свое поведение желанием быть ближе к народу
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 июля, опубликовал видеоинтервью, в котором объяснил свое публичное поведение.
Обновлено вчера в 14:32
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми
Рейс 6281 во Владивосток уже почти на шесть часов задерживают в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Экономика
Реальные доходы россиян продолжают падать
Реальные располагаемые доходы россиян в январе-июне текущего года снизились на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 10:47
Армия и оружие
В Госдуме оценили серьезность обещаний Турчинова снести Крымский мост
Обновлено 15 июля в 14:32
Политика
Антонов заявил о развязывании США визовой войны
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовую войну против российских дипломатов.
Обновлено вчера в 17:39