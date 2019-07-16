С начала июля свыше 20 компаний из каталога РБК Quote закрыли дивидендные реестры. За это время лидерами падения акций по причине дивидендного гэпа стали ценные бумаги группы компаний ЛСР, которая занимается строительством жилья и производством стройматериалов. Акции ЛСР в начале июля упали на 23%.

Российские акции дешевеют с начала июля. Вот 10 рекордсменов снижения

Технологии «Яндекс» нашел способ вычисления доходов пользователей своих сервисов "Яндекс" разработал способ определения доходов пользователей своих сервисов. Компания зарегистрировала соответствующий патент.

Кино Автор «Секретных материалов» экранизирует «Warhammer 40,000» Автор культового сериала "Секретные материалы" Фрэнк Спотниц перенесет на экраны серию знаменитых игр "Warhammer 40,000", сообщают СМИ.

Транспорт В России решили строить парковки-пазлы В Подмосковье могут появиться механизированные многоуровневые парковки, сообщили «Известиям» в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Происшествия Пожар в Барнауле уничтожил архитектурный памятник начала XX века Историческое здание, имеющее статус памятника архитектуры регионального значения, сгорело ночью в четверг в Барнауле.

Политика Команда Зеленского пообещала заставить Путина вести переговоры 11 июля Путин и Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе украинской стороны.

Культура HBO Max объявил о перезапуске сериала «Сплетница» Неизвестно, появятся ли в сериале Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Эд Вествик и другие участники оригинального каста и будут ли хоть как-то продолжены линии их персонажей, но есть и хорошая новость: создатели «Сплетницы» заявлены как исполнительные продюсеры нового проекта, а значит, история осталась в надежных руках.

Армия и оружие Столтенберг заявил об отсутствии запросов на исключение Турции из НАТО Ни одна страна НАТО не поднимала вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Политика Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.

Происшествия Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.

Политика В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе Как удалось выяснить журналистам РИА Новости, тюрьма, прозванная «библиотекой», находилась на территории Мариуполя и принадлежала запрещенному в РФ нацбатальону «Азов» при негласном покровительстве Службы безопасности Украины, что подтвердили как ее сотрудники, так и бывшие узники.

Политика Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Украины Российский президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство в упрощенном виде, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.

Транспорт В России установят штраф за неоплату проезда по платным трассам Штраф за попытку бесплатного проезда по платной дороге собираются ввести в России.

Теннис Теннисист из Сан-Марино стал самым возрастным победителем матча в истории Кубка Дэвиса На момент победы Вичини было 47 лет и 318 дней, что позволило ему стать самым возрастным победителем встречи в истории турнира.

Футбол БАТЭ пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов Белорусский БАТЭ переиграл польский "Пяст" в ответном матче первого раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает РИА "Новости".

Политика Трамп прокомментировал итоги голосования по резолюции по импичменту Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал то, что Конгресс США проголосовал против рассмотрения резолюции по импичменту.

Политика Зеленский объяснил свое поведение желанием быть ближе к народу Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 июля, опубликовал видеоинтервью, в котором объяснил свое публичное поведение.

Общество Акимов показал образец российского электронного паспорта Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.

Происшествия В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми Рейс 6281 во Владивосток уже почти на шесть часов задерживают в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Экономика Реальные доходы россиян продолжают падать Реальные располагаемые доходы россиян в январе-июне текущего года снизились на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.