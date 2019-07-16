С начала июля свыше 20 компаний из каталога РБК Quote закрыли дивидендные реестры. За это время лидерами падения акций по причине дивидендного гэпа стали ценные бумаги группы компаний ЛСР, которая занимается строительством жилья и производством стройматериалов. Акции ЛСР в начале июля упали на 23%.

Российские акции дешевеют с начала июля. Вот 10 рекордсменов снижения

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