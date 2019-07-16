Финансы
Российские акции дешевеют с начала июля. Вот 10 рекордсменов сниженияРБК вчера в 13:30
С начала июля свыше 20 компаний из каталога РБК Quote закрыли дивидендные реестры. За это время лидерами падения акций по причине дивидендного гэпа стали ценные бумаги группы компаний ЛСР, которая занимается строительством жилья и производством стройматериалов. Акции ЛСР в начале июля упали на 23%.
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Общество
В Роскачестве рассказали об эффективности детских стиральных порошков
К детскому стиральному порошку установлены более жесткие требования по токсикологическим показателям, чем к обычному порошку.
Обновлено в 01:04
Политика
Помощник Зеленского заявил о желании добиться переговоров с Путиным
Команда президента Украина Владимира Зеленского намерена добиться проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:53
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Появились новые свидетели в деле о крушении MH17
В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.
Обновлено вчера в 14:21
Наука
Ученые нашли таинственно исчезнувших предков людей по анализу ДНК
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Футбол
Больной раком мальчик сыграл за американский «Сиэтл» против «Боруссии»
Американский клуб «Сиэтл Саундерс» провел товарищеский матч против дортмундской «Боруссии» и уступил (1:3). Игра была особенной для 8-летнего Хим Гойала, который вышел на поле в стартовом составе.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено вчера в 07:35
Культура
Пол Маккартни напишет мюзикл
Обновлено в 01:19
Происшествия
Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка
Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение FaceApp, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
США могут направить на базу в Саудовской Аравии 500 военнослужащих
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
В Приморье в ДТП погибли шесть человек
Обновлено в 01:05
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Зеленский ответил Путину упрощенной выдачей украинского гражданства
17 июля Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек
Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Ольга Гажиенко стала мамой во второй раз
Сегодня стало известно, что Ольга Гажиенко стала мамой во второй раз. У звезды «ДОМа-2» родился еще один сын.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Четыре человека пропали на берегу Каспийского моря в Дагестане
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал заявления, что в случае прекращения транзита российского газа Украину ждёт техногенная катастрофа.
Обновлено вчера в 21:57
Экономика
Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла
В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Финансы
Наихудший день для рубля наступит 26 июля
26 июля может стать наихудшим днем для рубля. Об этом сказал аналитик «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено вчера в 03:33
Авто
Начались продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Отмечается, стандартная модель, на которой базируется новинка, продаётся за 519 тысяч.В конструктивном плане внедорожник представляет собой рамную конструкцию из прямоугольных труб, обшитых металлическими листами и пластиковыми ABS-панелями.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл корабль «Смерч» с крылатыми ракетами «Уран»
Во Владивосток из пункта базирования на Камчатке для участия в Дне Военно-Морского Флота России прибыл малый ракетный корабль (МРК) ТОФ "Смерч", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 21:04